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LPGA／雪佛龍錦標賽最終回合 徐薇淩並列55名作收

中央社／ 台北27日電
徐薇淩。 路透社
徐薇淩。 路透社

LPGA年度5大賽首場的雪佛龍錦標賽今天結束最終回合，台灣好手徐薇淩以4天高於標準3桿的291桿、並列第55名作收；美國好手柯達以270桿拿下生涯第3座大賽金盃。

總獎金900萬美元的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）雪佛龍錦標賽（The ChevronChampionship），是年度5大賽首戰，台灣有徐薇淩、錢珮芸、曾雅妮參賽，不過曾在2010年奪冠的曾雅妮，首回合打完後就退賽。

面對大賽球場的考驗，徐薇淩首回合繳出72桿不算太差，不過接著後3回合全都繳出73桿。

今天的最終回合，徐薇淩都沒有什麼太多進攻機會，前9洞在第6洞吞下柏忌；轉場後，徐薇淩先在標準5桿的第14洞抓下全場唯一的博蒂，可惜接著第15洞又吞柏忌。

徐薇淩在這場大賽開球表現出色，全場開球上球道率高達88%，不過鐵桿稍微失準，僅66%的標準桿上果嶺率，4回合共用了120推。

前世界球后、美國好手柯達（Nelly Korda），靠著前3回合建立的優勢，最終以5桿之差輕鬆奪冠，依照賽事傳統跳下球場水池；這也是她繼2024年後，第2度拿下雪佛龍錦標賽冠軍，並收進生涯第3座大賽金盃。

年僅27歲的柯達，生涯已經拿下17場LPGA賽事冠軍，包括這場比賽在內，已是她生涯第28次在最終回合位於領先組出發，職業生涯表現相當穩定。

美國 職業 錢珮芸

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