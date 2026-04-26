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羽球／BWF確定改3局、15分新賽制 羽協同步接軌國際

中央社／ 台北26日電
BWF確定改3局、15分新賽制。 歐新社
BWF確定改3局、15分新賽制。 歐新社

世界羽球聯盟（BWF）今天公告，將在2027年實行「3局、每局15分」新賽制，對此中華羽協辦公室主任李侑龍今天表示，各式選拔賽將接軌國際，於明年正式上路。

現行國際羽球賽事採3局2勝制、每局21分，不過世界羽球聯盟（BWF）為了增加比賽節奏及可看度，提出改為「3局2勝、每局15分」方案，並利用萊茵魯爾世大運羽球項目等賽事試驗，如今在年度會員大會獲得超過3分之2的票數通過，預計於2027年1月4日正式上路。

世界羽球聯盟主席帕塔瑪（Khunying PatamaLeeswadtrakul）在致詞時透露，目標打造一項與下一個世代對話的運動，同時持續投資球員長期發展，並認為這項變革能帶來話題、競爭力兼具的內容，不僅有利於賽程安排，也對球員體能恢復有幫助。

帕塔瑪強調，羽球的本質不會改變，並深知賽制改變可能引發外界疑慮，尤其是發生在傳統底蘊深厚的運動，不過她提到羽球的技術、體能與心理要求將維持不變，期許保護羽球核心價值之餘，持續強化羽球運動。

中華民國羽球協會辦公室主任李侑龍接受中央社採訪時指出，第一時間就有收到消息，擔心馬上改變可能會有人來不及，因此預計於明年重要賽事全數接軌國際，包含全中運、全大運及各項選拔賽，不過仍須經過選訓會議通過，「如果想要維持國際競爭力，我們就得跟上時代潮流。」

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