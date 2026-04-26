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AI火炬手、LINE傳聖火 新北全障運暖身活動開跑

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「115全障運」首創LINE傳聖火，將於5月1日全台上線。圖／新北市體育局提供
「115全障運」首創LINE傳聖火，將於5月1日全台上線。圖／新北市體育局提供

115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至5月26日在新北市登場。為讓更多民眾參與這場兼具運動與溫度的體育盛會，新北市體育局今年首度結合AI科技與LINE互動機制，推出「AI火炬手」及「LINE傳聖火」兩大創新活動，打破時間與空間限制，邀全民一同化身火炬手，為選手加油應援。

體育局表示，即日起至4月30日開放民眾透過官方LINE帳號參與「AI火炬手」活動，只要點選功能並上傳照片，即可生成個人專屬火炬手虛擬形象。完成後將圖像分享至Facebook或Instagram限時動態，並透過「輪到你了」功能接力傳遞，再截圖回傳至指定貼文並標記好友，即可取得抽獎資格，有機會獲得Switch2、超商禮券等獎品。透過簡單的線上操作，讓應援行動融入日常社群互動。

此外，5月1日至5月22日將推出「FIGHT！無礙逐光」LINE傳聖火活動，邀請民眾組成5人「聖火戰隊」參與任務。隊員須前往全臺各縣市或新北市行政區指定地點，如85度C門市等，透過手機GPS定位拍照打卡，累積聖火足跡。完成全臺5個縣市或新北10個行政區，即可取得團體抽獎資格，有機會抽中黃金、MacBook Air、飯店住宿券及餐券等總價值逾百萬元獎項，且中獎隊伍每位成員皆可獲得一份。

體育局指出，本屆全障運除賽事外，也規畫多項貼心服務，並透過創新科技讓更多人參與其中。藉由AI生成與LINE打卡任務，讓聖火傳遞從實體場域延伸至線上與城市各角落，提升全民參與感。

體育局邀請全臺民眾號召親友組隊參與，用創意方式為選手加油，讓全障運的熱血與感動持續擴散，讓聖火象徵的希望與力量，照亮每一份努力與堅持。

「115全障運」首創LINE傳聖火，將於5月1日全台上線。圖／新北市體育局提供
「115全障運」首創LINE傳聖火，將於5月1日全台上線。圖／新北市體育局提供

「115全障運」首創LINE傳聖火，將於5月1日全台上線。圖／新北市體育局提供
「115全障運」首創LINE傳聖火，將於5月1日全台上線。圖／新北市體育局提供

聖火 科技 新北

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