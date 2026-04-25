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優霸盃／五點都直落二勝出 中華隊輕取澳洲奪分組賽首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在丹麥霍森斯舉行的2026優霸盃女子團體羽球賽，中華隊今天在分組賽首戰出戰澳洲，最終在直落五點下，以5：0輕取澳洲，搶下分組賽首勝。

中華女團本屆優霸盃名列第四種子，並與與澳洲、加拿大、印尼分在同組，將取分組前2名晉級到8強淘汰賽，而中華女團過去最佳成績為2006年闖進到4強賽。

今天的分組賽首戰，中華隊面對澳洲一路壓制對手，包括女單邱品蒨、林湘緹、宋碩芸都以直落二擊敗對手，女雙兩組人馬許尹鏸 / 林芝昀、許雅晴 / 宋祐媗，也都在與對手實力有段落差下，以直落二取勝，最終中華隊就直落五點，以5：0搶下分組賽首勝，明天則將對上加拿大。

加拿大 羽球 中華隊

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