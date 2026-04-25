全大運／陳雅君克服團體賽心魔助國體奪金 六月首戰職業賽事

國立體大在115年全國大專校院運動會網球賽事首面金牌出爐，由呂佳穎、賴芃妤、陳雅君、林冠妤以2：0收下公開女子組團體金牌，其中由負責第二點陳雅君克服過去在團體賽落敗的心魔，和隊友賴芃妤合力收下第二點，幫助隊伍奪金。

賴芃妤／陳雅君兩人首度合拍，面對陽明交大謝昀恩／古逸婷，第一盤以6：1順利收下，但第二盤在取得5：1領先時遭遇亂流，被連追兩局，最終以6：3收下第二盤。目前就讀大二的賴芃妤表示，賽前沒有特別做調整，在默契配合上，和隊友各司其職，能收下金牌也十分開心。

大一新鮮人陳雅君則坦言，部分發球局因為不夠專注而沒能拿下，再加上對手有好表現時，後方加油團的氣氛很好，讓她們受到些許影響，但整體表現還不錯。

生涯首度參加全大運，陳雅君因為過去團體賽失利的經驗，賽前一度緊張到睡不找。當時她就讀三重高中國中部國三，負責團體賽第三點，可惜不敵正興國中鄭安潔，團隊遺憾收下銀牌。高中時也有賽點局扛壓的經驗，隊伍輸掉第一點後，她在第二點上場也沒能扳回一城，最終吞敗。

兩次不甚愉快的經驗，讓陳雅君這次再戰團體賽心裡很緊張，她說：「我是真的會想像很誇張、不會發生的場景。」不過賽前教練鼓勵她，做好自己的工作就好。再加上第一點的呂佳穎順利拿下，以及被賽會的輕鬆氛圍感染，她也提醒自己「打的快樂一點」，並透過聽音樂來放鬆心情。這面金牌也算是破除自己的「心魔」，給了她未來面對團體賽的勇氣。

全大運的賽事告一段落，陳雅君正積極備戰全國排名賽，以及6月中的2026台塑盃國際職業網球錦標賽，她將挑戰生涯首場職業賽，期待能繳出好表現。