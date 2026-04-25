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冬奧／冬奧東京凱旋遊行吸引5萬人 「璃來龍」托舉全場沸騰

中央社／ 東京25日專電
為日本摘下雙人花式滑冰史上首金、上周宣布退役的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一。(中央社)
為日本摘下雙人花式滑冰史上首金、上周宣布退役的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一。(中央社)

米蘭冬奧日本代表隊選手今天在東京日本橋舉行凱旋遊行，吸引約5萬名民眾到場沿途喝采。為日本摘下雙人花式滑冰史上首金、上週宣布退役的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一在遊行中即興展示招牌的托舉動作，掀起全場歡呼。

日本放送協會（NHK）報導，活動於上午9時許展開，選手分為8個小組進行儀式並致詞，隨後在約700公尺路段展開遊行。這也是冬季奧運與帕運史上首次在東京舉辦此類遊行，超過110名選手參與，沿途觀眾高喊「謝謝」，選手們則揮手回應，氣氛熱烈。

為了讓遠方觀眾看見，「璃來龍」特地進行托舉表演。三浦表示，聽到好多人呼喊他們的名字，「感動到快哭了」，深刻感受到自己是受到大家支持，才能站在這裡；木原則說，希望以今天為契機，讓更多人認識雙人滑冰項目，因此做了托舉。他也表示，「今天有即將展開新起點的感覺，未來將以職業身分繼續活動」。

此外，單板滑雪女子摘下1金1銅的村瀬心椛、帕運高山滑雪女子2銀得主村岡桃佳等人也現身遊行，笑容滿面向群眾致意。

一名60多歲女性表示，特地前來想見宣布退役的「璃來龍」與坂本花織，「想親口對他們說聲謝謝，真的很感動」；一名20多歲男性說，這些選手帶來前所未有的感動，「很期待這天，想親眼看看選手們」。還有從千葉提早2小時到場的小學3年級女生表示，覺得花滑選手表現俐落又帥氣，想替坂本選手打氣，跟她說「當教練後也要加油」。

多名選手在遊行後分享心聲。村岡桃佳坦言，再次深刻感受到大家熱烈支持，「應該是我對大家說謝謝」，並表示未來將把這份力量轉化為前進動力。她在賽前受傷情況下仍奪2銀，冬季帕運累計獎牌達11面，創日本選手紀錄。

帕運高山滑雪銅牌得主鈴木猛史說，遊行帶來的感動「不輸奪牌當下」。

跳台滑雪名將高梨沙羅表示，能親眼看到支持者「真的非常幸福」，「大家的話語一直支持著我，未來會把這份力量延續下去」。

退役前最後奧運奪下銀牌的花式滑冰女子名將坂本花織說，即使奧運結束已2個月，大家仍如此熱情，讓她深刻感受到奧運的偉大。上次北京奧運在疫情期間，沒機會直接聽到大家說「恭喜」或「謝謝」，這次遊行也讓她能親自向支持者表達感謝。她並透露，未來希望投入教練工作，目標是培養更多世界級選手。

兩屆奧運連續奪銀的男子花滑選手鍵山優真表示，透過這次遊行再次體會奧運舞台的巨大影響力。他並表示，4年一次的舞台，每一瞬間都很難忘，無論開心或是不甘心，都成為非常重要的經驗。

本月宣布退役、拿下10面奧運獎牌的速度滑冰名將高木美帆則說，很感謝願意特地前來的支持者，才能度過如此美好時光，今天雖然天氣有點寒冷，「但心裡暖暖的」。

日本代表隊在米蘭奧運共奪得5金7銀12銅，共24面獎牌，創下冬奧歷來最多獎牌紀錄；帕運則拿下3銀1銅共4面獎牌。

東京 日本 冬奧

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