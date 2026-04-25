快訊

苗栗龍騰派出所長赴陸旅遊…巴士翻車多人傷亡 妻弟傷重不治

聽新聞
0:00 / 0:00

滑板／日本滑板名將堀米雄斗抵台 秀招粉絲大飽眼福

中央社／ 台北25日電
世界級滑板高手抵達台灣訪問，25日在台北與媒體見面，圖中為東京和巴黎奧運金牌得主堀米雄斗（Yuto Horigome ）。中央社
世界級滑板高手抵達台灣訪問，25日在台北與媒體見面，圖中為東京和巴黎奧運金牌得主堀米雄斗（Yuto Horigome ）。中央社

兩屆奧運金牌日本滑板名將堀米雄斗今天受邀來到台灣出席活動，吸引一票滑板迷一睹堀米雄斗風采，他表示有到台灣各地玩滑板，感覺大家對街頭滑板接受度很高。

現年27歲的日本滑板名將堀米雄斗，在東京奧運、巴黎奧運皆拿到男子街式金牌，尤其在巴黎奧運的決賽關鍵時刻上演逆轉戲碼，成為上屆奧運的名場面之一，而他賽後那句「到最後都堅信1%的可能性去努力」，不輕易放棄的勵志故事更是深植人心。

如今堀米雄斗受邀來台出席活動，攜手「欄杆大師」佛伊（Jamie Foy）、滑板傳奇人物謝克勒（RyanSheckler）及澳洲女子超新星科維爾（Chloe Covell）等世界級滑板好手齊聚中山堂，就算在陰雨綿綿的天氣下，仍親自做招讓粉絲大飽眼福。

堀米雄斗接受媒體聯訪時指出，抵達台灣之後有到不同的地方玩滑板，感覺所有人對街頭滑板的接受度很高，而且能夠深刻感受到台灣滑板界的社群相當緊密，「大家也都覺得台灣人很友善。」

堀米雄斗今天早上現身台北市極限運動訓練中心，與台灣多名滑板新星同場交流，以他的角度來看，堀米雄斗認為台灣玩滑板的滑手們都好有天份、具備自我風格，而且看得出來大家很享受，「這是玩滑板最重要的。」

滑板 奧運 東京 金牌 日本

延伸閱讀

籃球／全家都來台 日籍女籃新教頭呼籲團結合作

相關新聞

網球／手腕傷勢復原不如預期 阿爾卡拉斯宣布退出法網無緣3連霸

網球紅土賽季正如火如荼進行，但世界男單排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）卻傳來令球迷心碎的消息，他因右腕傷勢復原不如預期，今天透過社群平台宣布將退出即將到來的羅馬大師賽，且也將無緣參與法網，宣告男單3連霸夢碎。

滑板／奧運金牌堀米雄斗領軍炸街 16歲余易哲8年醞釀拿下MVP

Red Bull Spot Check亞洲首站今天於台北中山堂震撼登場，現場不僅將台北街頭改造成極致的做招舞台，滑板傳奇謝克勒（Ryan Sheckler）與普德維爾（Torey Pudwill）更依序做招飛越汽車，高難度動作讓全場超過2000位觀眾瞬間沸騰。

滑板／日本滑板名將堀米雄斗抵台 秀招粉絲大飽眼福

兩屆奧運金牌日本滑板名將堀米雄斗今天受邀來到台灣出席活動，吸引一票滑板迷一睹堀米雄斗風采，他表示有到台灣各地玩滑板，感覺...

羽球／湯優盃羽球賽 台灣男團首戰完封瑞典開紅盤

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，台灣男團今天首戰面對瑞典，在「一哥」周天成打頭陣領軍下，搭配李佳豪順利收尾，終場以5比0開...

亞沙運／男子龍舟隊再獲牌 男子12人制200公尺奪銅

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，龍舟隊今天再度為中華代表團進帳獎牌，於男子12人制200公尺再添1面銅牌，也是龍舟隊進帳的第二面獎牌。

湯姆斯盃／周天成、麟榤配聯手把關 中華隊對瑞典連下三點取勝

在丹麥霍森斯舉行的2026湯姆斯杯男子羽球團體賽，我國好手今天在分組賽首戰遭遇同組實力較弱的瑞典，在男單周天成、戚又仁和男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤連拿3點後確定拿下1勝，但分組賽仍將進行完全部5點賽事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。