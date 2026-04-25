滑板／日本滑板名將堀米雄斗抵台 秀招粉絲大飽眼福

兩屆奧運金牌日本滑板名將堀米雄斗今天受邀來到台灣出席活動，吸引一票滑板迷一睹堀米雄斗風采，他表示有到台灣各地玩滑板，感覺大家對街頭滑板接受度很高。

現年27歲的日本滑板名將堀米雄斗，在東京奧運、巴黎奧運皆拿到男子街式金牌，尤其在巴黎奧運的決賽關鍵時刻上演逆轉戲碼，成為上屆奧運的名場面之一，而他賽後那句「到最後都堅信1%的可能性去努力」，不輕易放棄的勵志故事更是深植人心。

如今堀米雄斗受邀來台出席活動，攜手「欄杆大師」佛伊（Jamie Foy）、滑板傳奇人物謝克勒（RyanSheckler）及澳洲女子超新星科維爾（Chloe Covell）等世界級滑板好手齊聚中山堂，就算在陰雨綿綿的天氣下，仍親自做招讓粉絲大飽眼福。

堀米雄斗接受媒體聯訪時指出，抵達台灣之後有到不同的地方玩滑板，感覺所有人對街頭滑板的接受度很高，而且能夠深刻感受到台灣滑板界的社群相當緊密，「大家也都覺得台灣人很友善。」

堀米雄斗今天早上現身台北市極限運動訓練中心，與台灣多名滑板新星同場交流，以他的角度來看，堀米雄斗認為台灣玩滑板的滑手們都好有天份、具備自我風格，而且看得出來大家很享受，「這是玩滑板最重要的。」