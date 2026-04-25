羽球／湯優盃羽球賽 台灣男團首戰完封瑞典開紅盤

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，台灣男團今天首戰面對瑞典，在「一哥」周天成打頭陣領軍下，搭配李佳豪順利收尾，終場以5比0開出紅盤，尋求連兩屆奪牌。

2年1度的湯優盃羽球團體賽，台灣男團上屆完成隊史首闖4強里程碑，並如願勇奪銅牌，此次台灣男團依舊精銳盡出，包含世界排名第6的「羽球一哥」周天成、世界排名第8的「左手重砲」林俊易，分組賽與瑞典、丹麥及韓國同組，尋求連兩屆登上頒獎台紀錄。

台灣男團今天分組賽首戰面對瑞典，派出「一哥」周天成扛下首點單打，沒想到迎戰世界排名百名外的比約克勒（Gustav Bjorkler）陷入苦戰，雖然首局以21比11輕鬆搶下，但次局就以18比21失手，甚至決勝第3局一度葬送4分領先優勢，所幸周天成關鍵時刻穩住陣腳，順利以21比19拿到首點勝利。

負責第2點雙打的「麟榤配」王齊麟、邱相榤，則展現絕佳宰制力，僅花費不到30分鐘就以21比17、21比11奪勝，搭配第3點單打的戚又仁同樣打出壓制力，以21比7、21比11取勝，幫助台灣男團提前確定勝利。

在湯優盃分組賽必須打滿5點情況下，接著男雙「涵劉配」楊博涵、劉廣珩趁勝追擊，同樣以直落二料理對手；最後靠著李佳豪順利收尾，台灣男團以5比0完封瑞典，為這次湯優盃開出紅盤。