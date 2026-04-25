快訊

苗栗龍騰派出所長赴陸旅遊…巴士翻車多人傷亡 妻弟傷重不治

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／湯優盃羽球賽 台灣男團首戰完封瑞典開紅盤

中央社／ 台北25日電
周天成。歐新社
周天成。歐新社

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，台灣男團今天首戰面對瑞典，在「一哥」周天成打頭陣領軍下，搭配李佳豪順利收尾，終場以5比0開出紅盤，尋求連兩屆奪牌。

2年1度的湯優盃羽球團體賽，台灣男團上屆完成隊史首闖4強里程碑，並如願勇奪銅牌，此次台灣男團依舊精銳盡出，包含世界排名第6的「羽球一哥」周天成、世界排名第8的「左手重砲」林俊易，分組賽與瑞典、丹麥及韓國同組，尋求連兩屆登上頒獎台紀錄。

台灣男團今天分組賽首戰面對瑞典，派出「一哥」周天成扛下首點單打，沒想到迎戰世界排名百名外的比約克勒（Gustav Bjorkler）陷入苦戰，雖然首局以21比11輕鬆搶下，但次局就以18比21失手，甚至決勝第3局一度葬送4分領先優勢，所幸周天成關鍵時刻穩住陣腳，順利以21比19拿到首點勝利。

負責第2點雙打的「麟榤配」王齊麟、邱相榤，則展現絕佳宰制力，僅花費不到30分鐘就以21比17、21比11奪勝，搭配第3點單打的戚又仁同樣打出壓制力，以21比7、21比11取勝，幫助台灣男團提前確定勝利。

在湯優盃分組賽必須打滿5點情況下，接著男雙「涵劉配」楊博涵、劉廣珩趁勝追擊，同樣以直落二料理對手；最後靠著李佳豪順利收尾，台灣男團以5比0完封瑞典，為這次湯優盃開出紅盤。

羽球 瑞典 周天成 王齊麟 林俊易 韓國

延伸閱讀

湯姆斯盃／周天成、麟榤配聯手把關 中華隊對瑞典連下三點取勝

羽球／周天成輕取泰國新星 亞錦賽男單闖頭關

日職／孫易磊二軍先發無責失分 飆速154公里奪勝投

NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹險勝尼克系列賽反超

相關新聞

網球／手腕傷勢復原不如預期 阿爾卡拉斯宣布退出法網無緣3連霸

網球紅土賽季正如火如荼進行，但世界男單排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）卻傳來令球迷心碎的消息，他因右腕傷勢復原不如預期，今天透過社群平台宣布將退出即將到來的羅馬大師賽，且也將無緣參與法網，宣告男單3連霸夢碎。

滑板／奧運金牌堀米雄斗領軍炸街 16歲余易哲8年醞釀拿下MVP

Red Bull Spot Check亞洲首站今天於台北中山堂震撼登場，現場不僅將台北街頭改造成極致的做招舞台，滑板傳奇謝克勒（Ryan Sheckler）與普德維爾（Torey Pudwill）更依序做招飛越汽車，高難度動作讓全場超過2000位觀眾瞬間沸騰。

滑板／日本滑板名將堀米雄斗抵台 秀招粉絲大飽眼福

兩屆奧運金牌日本滑板名將堀米雄斗今天受邀來到台灣出席活動，吸引一票滑板迷一睹堀米雄斗風采，他表示有到台灣各地玩滑板，感覺...

羽球／湯優盃羽球賽 台灣男團首戰完封瑞典開紅盤

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，台灣男團今天首戰面對瑞典，在「一哥」周天成打頭陣領軍下，搭配李佳豪順利收尾，終場以5比0開...

亞沙運／男子龍舟隊再獲牌 男子12人制200公尺奪銅

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，龍舟隊今天再度為中華代表團進帳獎牌，於男子12人制200公尺再添1面銅牌，也是龍舟隊進帳的第二面獎牌。

湯姆斯盃／周天成、麟榤配聯手把關 中華隊對瑞典連下三點取勝

在丹麥霍森斯舉行的2026湯姆斯杯男子羽球團體賽，我國好手今天在分組賽首戰遭遇同組實力較弱的瑞典，在男單周天成、戚又仁和男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤連拿3點後確定拿下1勝，但分組賽仍將進行完全部5點賽事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。