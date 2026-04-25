亞沙運／男子龍舟隊再獲牌 男子12人制200公尺奪銅

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，龍舟隊今天再度為中華代表團進帳獎牌，於男子12人制200公尺再添1面銅牌，也是龍舟隊進帳的第二面獎牌。

此次中華男子龍舟隊由吳陳柏、呂恩、李晟溢、林聖儒、徐丞瑋、張宇琛、莊英杰、陳子信、陳子賢、陳宥銘、黃浩宇、簡證嚴、李郡霖以及芦宏昌出征亞沙運。中華隊預賽就與地主中國大陸、泰國一組，以52秒486的成績，和泰國挺進準決賽，大陸則以分組一直接晉級決賽。

準決賽中華隊以49秒072名列第1，泰國49秒174，雙雙挺進決賽，接著中華隊決賽以47秒972名列第3拿下銅牌，大陸45秒801列第2，泰國45秒500居第1。

中華隊41歲老將陳宥銘表示，預賽是抽籤分配，剛好就是1、2、3名在同一組，「我們預設先做好起跑細節，下一輪拚晉級決賽。」

陳宥銘說，此次亞沙運賽前就評估，中華隊就出於「坐三望二搶第一」的局面，看能不能拉近泰國與大陸的距離，「表現有90分了，從我們的訓練規模來看，跟中國、泰國比成這樣算是很好了。」

陳宥銘表示，大陸、泰國的訓練強度，中華隊要與之抗衡不太容易，中華隊從228連假結束後，在花蓮展開集訓，早上8點前訓練完畢，因大半選手要上課，下午的訓練就剩其他社會人士。

曾入選2010年廣州亞運國手的陳宥銘，是此次龍舟隊最年長選手，目前從事自由業，他說，這年紀再划也沒幾年，就好好把握每一次機會。明天中華隊還要出戰12人制400公尺賽事，陳宥銘表示，應該仍是與大陸、泰國爭搶的局面，但對後段隊伍也不能掉以輕心。