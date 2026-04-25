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湯姆斯盃／周天成、麟榤配聯手把關 中華隊對瑞典連下三點取勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 法新社
周天成。 法新社

在丹麥霍森斯舉行的2026湯姆斯杯男子羽球團體賽，我國好手今天在分組賽首戰遭遇同組實力較弱的瑞典，在男單周天成、戚又仁和男雙「麟榤配王齊麟邱相榤連拿3點後確定拿下1勝，但分組賽仍將進行完全部5點賽事。

兩年一度的羽球團體賽是湯姆斯盃與優霸盃本周在丹麥霍森斯舉行，其中我國男子隊湯姆斯盃與瑞典、南韓和地主丹麥分在同組，將取分組前2名晉級到8強賽，上屆我國男子代表隊首度挺進到4強賽，改寫隊史最佳成績。

而今年首場比賽我國就遭遇實力較弱的瑞典，並在首點單打就由一哥周天成把關，面對世界排名第128名的比約克勒（Gustav Bjorkler），在首局賽事中周天成開賽就一度取得12：1的大幅領先，並以21：11先下一城。

但第二局比約克勒重整旗鼓後與周天成展開拉鋸，並且在15：17落後時打出一波6：1的攻勢逆轉扳平；決勝局兩人依舊陷入糾纏，在19：19後，周天成也頂住壓力連續搶下關鍵兩分，以21：19勝出，為中華隊搶下首點。

第二點雙打我國則派出「麟榤配」王齊麟／邱相榤出戰世界排名104名的莫林（Mio Molin）／斯文森（Max Svensson），在一路領先的情況下以21：17、21：11勝出，中華隊以2：0聽牌。

第三點單打中華隊則由世界排名21名的戚又仁出戰世界排名第377名的里內爾（Kim Linell），在雙方排名與實力都有落差下，最終戚又仁就以21：7、21：11輕鬆勝出，幫助中華隊以直落三確定取勝，不過在分組賽必須打完5點的情況下，中華隊後兩點也將派出男雙劉廣珩／楊博軒與男單李佳豪出賽。

至於將在優霸盃出賽的中華女團，這次分組賽則與澳洲、加拿大、印尼分在同組，今天首戰將對上澳洲。

中華隊 羽球 周天成 王齊麟 邱相榤 麟榤配

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