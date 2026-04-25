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足球／女足總教練查克摩爾確定解職 新任教練將待下次會議表決

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰國籍總教練查克摩爾。 美聯社
泰國籍總教練查克摩爾。 美聯社

中華民國足球協會在今天召開實體選訓會議，針對女足球員連署要求撤換泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）進行表決，最終選訓會議也決議尊重調查小組結論，與查克摩爾提前終止合約。

中華女足今年亞洲盃在無緣提前搶下世足賽門票後，共18名球員連署要求換帥和重組教練團，而足協也隨即組成調查小組，並做出建議解職的決定交由選訓委員會進行表決，但上周在線上會議表決因出席委員人數不足導致流會後，今天足協也再度召開實體會議進行表決。

最終，選訓委員會也決定依調查小組建議並尊重調查小組結論，啟動與總教練查克摩爾提前終止合約，助理教練也同樣終止合約，並待新任總教練上任後進行教練團重組。

此外，昨天也傳出足協技術總監將推薦比利時籍的德維爾德（Patrick De Wilde）供選訓委員會參考，作為下任女足總教練人選，並將於下次選訓會議決議，讓中華女足盡快恢復正常運作。

世足賽 足球 中華民國

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