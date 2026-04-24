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亞運／曾自強透過日本友人牽線 租借鄰近小拳館供拳擊隊賽前練習

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
曾自強（右）透過日本教練牽線及日本友人豐田大（左一）的聯繫，找到一處離飯店距離不遠的小拳館。記者葉姵妤／攝影
曾自強（右）透過日本教練牽線及日本友人豐田大（左一）的聯繫，找到一處離飯店距離不遠的小拳館。記者葉姵妤／攝影

我國拳擊代表隊在本屆愛知－名古屋亞運仍是奪牌重點之一，但比賽場地、住宿飯店距離都較遠，為了讓選手們可以就近維持訓練，教練曾自強透過在日本教練牽線，於飯店附近借到一處拳館，提供選手進行賽前練習，免於舟車勞頓。

本屆亞運拳擊場地為西尾市綜合體育館，距離名古屋市區車程約要40分鐘，飯店則是安排在距離比賽場館車程約40至50分鐘的一處溫泉飯店，屆時飯店內的的宴會廳則會作為選手的練習場地，由所有參賽選手共用。

曾自強指出，比賽場館的熱身區無法提供非當日比賽的選手使用，飯店的練習空間也沒有擂台，無法進行情境演練，且在該空間練習，容易與其他選手互相干擾，還有踩到腳的風險。

因此曾自強先前就已先透過日本教練牽線，並委由交情很好的日本朋友豐田大協助安排和接洽，「他們之前有特別為了讓選手和（林）郁婷、（陳）念琴等人練習，特地來台灣找過我們，因緣際會下搭起橋樑，剛好他就是在愛知縣的教練，由他幫我們做接洽。」

透過日方友人的聯繫，在飯店車程約10多分鐘處找到一間小巧的拳擊俱樂部，在亞運期間將能提供我國選手進行練習，拳館內還有一間迷你桑拿室。

曾自強表示：「這拳館看起來是比較精緻一點，但有擂台，對我們比賽前的練習會比較有情境，也能讓選手在最後做一些戰術運用，或是需要一些技術練習時，能獲得更好的回饋。」

本周曾自強隨亞運考察團來到日本，今天也跟著豐田大實際前往拳館及住宿飯店實際走一趟，而飯店附近約10分鐘車程還有一處運動中心可利用，曾自強指出：「整體搭配起來，希望能讓選手和平常在練習時一樣，不會因為比賽而受到什麼限制，離住宿也近，可以以更自然的心情去比賽。」

拳擊選手住宿飯店為一處靠海的溫泉旅館。記者葉姵妤／攝影
拳擊選手住宿飯店為一處靠海的溫泉旅館。記者葉姵妤／攝影

拳擊教練曾自強商借一間小拳館於亞運期間供選手練習。記者葉姵妤／攝影
拳擊教練曾自強商借一間小拳館於亞運期間供選手練習。記者葉姵妤／攝影

拳館內單人桑拿室。記者葉姵妤／攝影
拳館內單人桑拿室。記者葉姵妤／攝影

名古屋 日本 亞運

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