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亞運射擊國手之女廖可容 青少年世界盃空氣手槍摘銅

中央社／ 台北24日電
在埃及開羅舉行的射擊青少年世界盃，身為亞運射擊國手馬瑜梅的女兒廖可容（右），在女子10公尺空氣手槍決賽以218.3分拿下銅牌，她說能奪牌很開心，未來期許像媽媽（左）一樣登上亞運殿堂。圖／台北市教育局提供
在埃及開羅舉行的射擊青少年世界盃，身為亞運射擊國手馬瑜梅的女兒廖可容（右），在女子10公尺空氣手槍決賽以218.3分拿下銅牌，她說能奪牌很開心，未來期許像媽媽（左）一樣登上亞運殿堂。圖／台北市教育局提供

在埃及開羅舉行的射擊青少年世界盃，身為亞運射擊國手馬瑜梅的女兒廖可容，在女子10公尺空氣手槍決賽以218.3分拿下銅牌，她說能奪牌很開心，未來期許像媽媽一樣登上亞運殿堂。

媽媽是兩屆亞運射擊國手馬瑜梅，廖可容從小在耳濡目染下也踏上射擊之路，遺傳媽媽的射擊基因，目前高二的廖可容在全國中等學校運動會拿到高女組10公尺空氣手槍個人銀牌，如今更在射擊青少年世界盃進帳銅牌，替自己的射擊生涯履歷再添一筆。

廖可容賽後接受中央社採訪時仍有點懊惱，她表示，可惜在關鍵時刻失手、僅射出8.4分，否則有機會拚銀牌，她並提到其實決賽一開始沒有很緊張，專注做好自己動作，只是隨著陸續有選手遭到淘汰離開，距頒獎台越來越近時，肌肉也變得僵硬，「最後1發只剩緊張的感覺。」

廖可容去年曾拿到青少年亞洲盃金牌，但她笑說，那次運氣站在自己這邊，不然內容並非最佳狀態，而這次世界盃則打出讓自己滿意的表現，也如願解鎖首度登上青少年世界盃頒獎台，她希望未來持續加強心態、體能，目標與媽媽一樣代表台灣征戰亞運。

媽媽馬瑜梅也稱讚，雖然廖可容在決賽有點體能不足的問題，但對女兒整體表現給予讚賞，並期許這面青少年世界盃獎牌成為廖可容持續進步的動力，之後往更好成績邁進。

中央社 亞運

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