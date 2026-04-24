亞沙運／中華隊單日進帳2獎牌 總領隊王景成頒發得牌獎金

第六屆亞洲沙灘運動會前天在中國大陸海南島三亞開幕，我國代表團在前兩天賽事舉行完後，共計拿下1銀、2銅，中華奧會副主席兼第6屆亞洲沙灘運動會總頒隊王景成也頒獎得牌獎金，運動部競技司科長賴郅如則代表部長李洋頒發得牌賀電給三位奪牌選手。

亞沙運前天舉行開幕式後，我國好手在前兩天賽事就連傳奪牌喜訊，包括首日由鐵人水陸兩項潘子易拿下銅牌，也是代表團本屆賽事的首面獎牌，今天則再有田徑男子跳高葉柏廷奪下銀牌，也是我國史上首面亞沙運田徑獎牌（今年首度派隊參賽），而12人龍舟100公尺直道賽男子隊摘銅，兩日賽事結束我國代表團累積拿下1銀、2銅佳績。

此次，中華隊男子龍舟選手有吳陳柏、呂恩、李晟溢、林聖儒、徐丞瑋、張宇琛、莊英杰、陳子信、陳子賢、陳宥銘、黃浩宇、簡證嚴、李郡霖以及芦宏昌。中華隊教練侯鴻章表示，龍舟隊經歷過換血，以今年底世錦賽為目標，一般龍舟都在冬季過開啟訓練週期，4月的亞沙運正好是一個試煉的舞台。

「賽前評估只要狀態能獲得發揮，可以拿到前三名。」侯鴻章表示，男子隊表現已經非常出色，「集訓非常不容易，但男子隊向來較有競爭力。」侯漢章提到，中國大陸龍舟競技有專業聯賽，泰國為軍隊體系，中華隊能在和兩隊對抗下取得成績，相當不容易。