桌球／日本T.LEAGUE海外開幕戰開賣 高價位前排搶購一空

日本職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」首場海外開幕戰「初陣：台灣」，於今天中午12點正式啟售，主辦單位「蛋牌」表示，系統開啟後即湧入大量球迷，最高價位的「極速臨場席」與「直擊對抗席」在短時間內全數售罄，顯見台灣球迷對國際頂尖職桌賽事的高度渴望。

本次賽事落腳新竹縣立體育館，不僅因地理位置便利吸引全台球迷匯集，主辦單位更強調將高度還原日本聯賽著名的聲光特效與專業應援節奏。球迷除了能近距離感受台灣選手在主場作戰的熱血感，更能身歷其境體驗日式職桌的娛樂魅力。主辦單位期盼透過本次國際盛事，帶動新竹地區的運動觀賞風氣，讓新竹成為今夏台日體育交流的核心指標。

除了商業上的成功，主辦單位「蛋牌」亦展現品牌情懷，致力於落實桌球基層推廣。主辦單位指出，台灣桌球基層實力雄厚，希望透過引進T.LEAGUE賽制，讓本土選手在自家門口就能看見國際職業標準。

為此，針對115年度成人國手及各級青少年國手（含 11、13、15、17、19 歲組），主辦單位推出專屬保留席位。現役成人國手可直接聯繫官方辦理資格確認；青少年國手則採取「先購票、後退費」模式，無論是已公告名單或尚在選拔階段之選手，均可先於系統購票以保留心儀位置，待確認入選國手名單後，即可憑購票證明辦理本人門票全額退費。主辦單位更承諾「退費不退位」，選手仍可於賽事當日坐在原購買座位觀賽，無後顧之憂地規劃行程。

隨著一、二樓精華席次全數售完，目前僅餘部分三樓全景席位。對於欲深度研究頂尖球員走位與戰術落點的愛好者而言，看台席位仍是極佳的觀賽選擇。主辦單位感謝各界支持，也提醒尚未購票的球迷把握最後機會，共同參與這場具備里程碑意義的海外首戰。