射擊／全中運雙金攜手 蔡婕穎、陳宥安青少年世界盃混雙步槍奪銀

在埃及開羅舉行的2026射擊青少年世界盃，我國選手傳來奪牌捷報，日前剛在全中運包辦高中男、女10公尺空氣步槍個人賽金牌的南崁高中陳宥安、新北市光復高中蔡婕穎，今天攜手拿下10公尺空氣步槍混合賽銀牌。

蔡婕穎與陳宥安今年全中運表現搶眼，分別代表光復高中與南崁高中奪下10公尺空氣步槍高女個人賽、團體賽與高男個人賽、團體賽金牌，合計4面金牌，而本周兩人也代表我國前往埃及開羅參加2026射擊青少年世界盃。

儘管日前在10公尺空氣步槍個人賽的表現不如預期無緣晉級決賽，但今天蔡婕穎與陳宥安搭擋在混合賽事登場，並在預賽射出625.3分的第三名晉級到決賽，決賽兩人則是與印度組合一路拉鋸，最終以498.3分僅次於以499.9分打破世界青少年紀錄的印度組合，拿下銀牌。

光復高中教練陳弘振表示，蔡婕穎這次能在混合賽奪牌其實有點意外，因為原先要與陳宥安搭擋混雙的應該是另一名從光復高中畢業的學姊陳妍卉，不過在陳妍卉因故未前往開羅參賽的情況下，臨時改由蔡婕穎出擊，最終兩人也發揮水準拿下銀牌。

陳弘振指出，雖然這次無法陪同陳宥安前往參賽，讓陳宥安一度在出發前感到相當緊張，甚至在個人賽表現也不如預期，僅在預賽射出第21名，但今天她隨即調整出好狀態，也感謝帶隊教練的臨場指導，「雖然今天混合賽的成績還不是她最好狀態，但能在國際賽有這樣的表現已經相當不容易。」

國一暑假在姊姊推薦下開始練習射擊的蔡婕穎，儘管射擊資歷僅短短3年多，但國中與高一就在全中運個人賽有奪銅表現，2024東南亞射擊錦標賽更在青少女組拿下個人賽冠軍，今年更一舉在全中運包辦雙金。

陳弘振透露，蔡婕穎是一名相當活潑的小孩，這對於練射擊來說是很兩極化的個性，不過她也展現極佳的心理素質，在校練習時甚至能射出名古屋亞運參賽標準的成績，「雖然目前仍未達標，但她還年輕，未來還有機會，可以放眼兩年後的奧運。」