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足球／足協推動企甲擴編走向準職業化 已償還債務6730萬

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華民國足球協會理事長張璨今天表示，自新任團隊上任以來，已全面啟動台灣足球制度改革。圖／中華足協提供 中央通訊社
中華民國足球協會理事長張璨今天表示，自新任團隊上任以來，已全面啟動台灣足球制度改革。圖／中華足協提供 中央通訊社

中華民國足球協會理事長張璨今天表示，自新任團隊上任以來，已全面啟動台灣足球制度改革，並以「競賽發展」與「財務治理」為雙核心主軸，推動聯賽升級、裁判專業化、女子與青訓深化，以及財務體系重建，逐步為台灣足球建立長期穩定的發展基礎。

張璨在今天受訪時談到關於企業甲級聯賽升級的願景時表示，近期已分別與各球隊進行多次溝通與意見交換，並就聯賽擴編與制度升級進行深入討論。整體共識顯示，擴大聯賽規模、提升競爭強度，已為台灣足球發展的必然趨勢。

足協已正式規劃2026–2027跨季賽事，企業甲組聯賽由8隊擴編至10隊，導入主客場制度，強化球隊在地經營與球迷連結，建立聯賽治理機制，逐步納入球團意見 ，朝「準職業聯盟」方向推進 ，相關制度與執行細節，預計於今年5月初對外公布。

在青訓體系方面，協會已啟動全面制度改革，已獲得FIFA皆AFC之首肯，將協助邀請國際優秀教練來台，與技術總監羅斯（Matt Ross）共同合作，建立符合國際標準的青訓培育體系。

在外界最關心的財務問題部分，張璨也表示，新團隊自接任以來，面對過去多年累積的財務壓力，已展開全面盤點與重整，截至4月23日統計，歷史債務規模約8748萬元，已完成償還超過6730萬元。未來將持續推動財務透明化、行政流程標準化與數位管理機制，逐步由單一補助模式轉型為多元資源結構，強化長期經營基礎。

足球 理事長

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