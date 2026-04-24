足球／回應理事會質疑 足協理事長張璨：盼用同一把尺，量所有人

中華足協在近日爆發協會內部的茶壺風暴，針對理事會在昨天提出的4點質疑，理事長張璨在今天親上火線回應，並指出將會在明天下午舉行的理事會上提出完整報告讓各界檢驗、監督，也期待理事會能「用同一把尺，量所有人。」

針對理事會提出的4點質疑，足協理事長張璨今天作出聲明，其中對於推派東亞足聯執行委員一案，張璨強調，在討論這件事之前，必須先把一個根本問題說清楚，國際組織的職位提名，從來就不屬於理事會的職權範圍。

張璨也親自交代事情始末，並提出相關歷史資料指出，本屆第13屆理事會成立至今，歷任理事長與代理理事長對國際組織所做的提名，累計已達21人次，涵蓋 FIFA、AFC、EAFF 等多個組織的多個職位，這21次提名，沒有任何一次經過理事會審核，也沒有任何一次事後向理事會報告，這是歷次理事會會議紀錄可以清楚核實的事實。

對於理事會針對理事長張璨不得在未聘任正式秘書長之情形下，逕行指揮秘書處或聘任工作人員的指控，張璨也回應，自己在上任後提出由李永山擔任秘書長，但遭到理事會以「年紀過大」、「住在南部」等理由否決，且李永山在擔任副秘書長後代理秘書長工作，更是為了處理足協事務住到林口，並協助協會救回很多財務問題，張璨強調，即使要再提名秘書長，李永山也將會首選，「更何況前任理事會曾長達兩年未設置正式秘書長，當時同樣由代理人員維持協會運作，從未見任何理事提出法規質疑。」

最後張璨也針對部分人士倡議在此時修改章程、增加會員投票一事表達清晰反對立場，並呼籲任何涉及席次調整或重大職權的章程修訂，均應在選舉完成後，以公平、公正、透明的方式推動，「我們在4月25日的理事會，將提出完整報告。我們歡迎檢驗，我們接受監督，我們只要求一件事，用同一把尺，量所有人。」