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全中運落幕 台南奪120面獎牌、游泳奪多金破紀錄最亮眼
115年全國中等學校運動會已於昨天落幕，台南市代表隊表現優異，總計奪得44面金牌、55面銀牌及41面銅牌，共120面獎牌，並締造5項5人次破大會紀錄的佳績，整體表現亮眼，成果豐碩。
體育局表示，選手表現可圈可點。游泳項目表現尤為亮眼，選手何康婗以國一新生之姿初登全中運舞臺，即展現沉穩應戰能力與優異競技水準，一舉勇奪3面金牌，並三度刷新大會紀錄，展現高度潛力與未來發展空間；同為游泳項目的吳兆麒，在50公尺蝶式決賽中發揮出色，不僅奪下金牌，更以優異成績改寫大會紀錄，顯示南市在游泳項目長期培育已逐步開花結果。
田徑方面，選手馬加樂在鉛球與鐵餅項目雙雙奪金，其中鐵餅項目更突破大會紀錄，展現優異爆發力與穩定技術水準，為本市再添榮耀。射箭項目於複合弓混雙對抗賽中，選手默契十足、臨場表現穩健，成功刷新大會紀錄。
在團體項目，軟式網球隊整體表現尤為突出，個人賽或團體賽一舉摘下10面金牌，體現長期深耕基層培訓與系統化訓練的成效。
市長黃偉哲表示，市府持續深化重點運動項目培訓及選手照護機制，並結合專業團隊資源，從運動防護、體能調整到科學化訓練，全方位提升選手競技能力。本屆賽事不僅展現選手個人成長與突破，也反映整體運動實力穩健提升的成果。
體育局長陳良乾表示，台南市代表隊整體表現亮眼，選手們在賽場上全力以赴、突破自我，令人深感驕傲，感謝教練團及隊職員的用心付出，以及市府長期推動運動科學與訓練資源整合政策，使選手在備戰及恢復階段皆能獲得完善支持，進而在競技場上發揮最佳實力。
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