快訊

打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

北市忠孝東路中信銀行傳搶劫！行員一度遭挾持 警制伏持槍惡徒

聽新聞
0:00 / 0:00

全中運落幕 台南奪120面獎牌、游泳奪多金破紀錄最亮眼

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
光後壁高中軟網隊。圖／台南市政府提供
光後壁高中軟網隊。圖／台南市政府提供

115年全國中等學校運動會已於昨天落幕，台南市代表隊表現優異，總計奪得44面金牌、55面銀牌及41面銅牌，共120面獎牌，並締造5項5人次破大會紀錄的佳績，整體表現亮眼，成果豐碩。

體育局表示，選手表現可圈可點。游泳項目表現尤為亮眼，選手何康婗以國一新生之姿初登全中運舞臺，即展現沉穩應戰能力與優異競技水準，一舉勇奪3面金牌，並三度刷新大會紀錄，展現高度潛力與未來發展空間；同為游泳項目的吳兆麒，在50公尺蝶式決賽中發揮出色，不僅奪下金牌，更以優異成績改寫大會紀錄，顯示南市在游泳項目長期培育已逐步開花結果。

田徑方面，選手馬加樂在鉛球與鐵餅項目雙雙奪金，其中鐵餅項目更突破大會紀錄，展現優異爆發力與穩定技術水準，為本市再添榮耀。射箭項目於複合弓混雙對抗賽中，選手默契十足、臨場表現穩健，成功刷新大會紀錄。

在團體項目，軟式網球隊整體表現尤為突出，個人賽或團體賽一舉摘下10面金牌，體現長期深耕基層培訓與系統化訓練的成效。

市長黃偉哲表示，市府持續深化重點運動項目培訓及選手照護機制，並結合專業團隊資源，從運動防護、體能調整到科學化訓練，全方位提升選手競技能力。本屆賽事不僅展現選手個人成長與突破，也反映整體運動實力穩健提升的成果。

體育局長陳良乾表示，台南市代表隊整體表現亮眼，選手們在賽場上全力以赴、突破自我，令人深感驕傲，感謝教練團及隊職員的用心付出，以及市府長期推動運動科學與訓練資源整合政策，使選手在備戰及恢復階段皆能獲得完善支持，進而在競技場上發揮最佳實力。

金城國中田徑選手馬加樂在鉛球與鐵餅項目雙雙奪金，鐵餅更突破大會紀錄。圖／台南市政府提供
金城國中田徑選手馬加樂在鉛球與鐵餅項目雙雙奪金，鐵餅更突破大會紀錄。圖／台南市政府提供

金城國中射箭選手林姿璇、吳柏玓。圖／台南市政府提供
金城國中射箭選手林姿璇、吳柏玓。圖／台南市政府提供

後壁國中軟網隊。圖／台南市政府提供
後壁國中軟網隊。圖／台南市政府提供

光華高中游泳選手吳兆騏。圖／台南市政府提供
光華高中游泳選手吳兆騏。圖／台南市政府提供

麻豆國中游泳選手何康婗（中）。圖／台南市政府提供
麻豆國中游泳選手何康婗（中）。圖／台南市政府提供

全中運 金牌 台南

延伸閱讀

全中運／基隆7金7銀6銅黃金計畫成功 明德國中射擊隊包辦4金最亮眼

全中運／輕艇南港雙星狂掃多金 嘉義選手寫歷史新頁

全中運／張雅佳游泳3金雙破全國 高中生涯完美謝幕

亞沙運／葉柏廷田徑男子跳高奪銀 男子龍舟隊也獲得一銅

相關新聞

亞沙運／沙地上跳高有訣竅 葉柏廷摘銀後分享心得

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，現任跳高全國紀錄保持人葉柏廷，今天在沙灘田徑跳高項目上，以2公尺05成績並列銀牌，也是中華代表團在沙灘田徑史上的首面獎牌，賽後葉柏廷也分享沙地賽事的特殊比賽經驗。

足球／足協推動企甲擴編走向準職業化 已償還債務6730萬

中華民國足球協會理事長張璨今天表示，自新任團隊上任以來，已全面啟動台灣足球制度改革，並以「競賽發展」與「財務治理」為雙核心主軸，推動聯賽升級、裁判專業化、女子與青訓深化，以及財務體系重建，逐步為台灣足球建立長期穩定的發展基礎。

足球／回應理事會質疑 足協理事長張璨：盼用同一把尺，量所有人

中華足協在近日爆發協會內部的茶壺風暴，針對理事會在昨天提出的4點質疑，理事長張璨在今天親上火線回應，並指出將會在明天下午舉行的理事會上提出完整報告讓各界檢驗、監督，也期待理事會能「用同一把尺，量所有人。」

全中運落幕 台南奪120面獎牌、游泳奪多金破紀錄最亮眼

115年全國中等學校運動會已於昨天落幕，台南市代表隊表現優異，總計奪得44面金牌、55面銀牌及41面銅牌，共120面獎牌，並締造5項5人次破大會紀錄的佳績，整體表現亮眼，成果豐碩。

足球／女足換帥足協明再開選訓會議表決 將推薦新任主帥德維爾德

中華足協在近日爆發茶壺風暴，在理事會昨天發出4點聲明指控後，理事長張璨也在今天召開記者會進行說明與未來政次推行方向，其中對於外界最關注的國家女足總教練撤換一事，張璨也表示明天將會再度召開選訓會議，朝著解聘查克摩爾的方向進行，如順利通過也將透過臨時動議推薦已物色好的新任總教練。

亞運／接任運動部部長後迎首次亞運 李洋盼一步步提升中繼站服務

迎接運動部成立後的第一次亞運，部長李洋本周親自投入亞運考察團，實際走訪9月愛知－名古屋亞運比賽場館、住宿地點及中繼站等，他提到，自己是運動員出身，非常期望能把所有的後勤工作做好，「希望選手可以在這樣的幫助之下，盡全力去比賽。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。