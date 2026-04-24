足球／女足換帥足協明再開選訓會議表決 將推薦新任主帥德維爾德

中華足協在近日爆發茶壺風暴，在理事會昨天發出4點聲明指控後，理事長張璨也在今天召開記者會進行說明與未來政次推行方向，其中對於外界最關注的國家女足總教練撤換一事，張璨也表示明天將會再度召開選訓會議，朝著解聘查克摩爾的方向進行，如順利通過也將透過臨時動議推薦已物色好的新任總教練。

紛爭不斷的中華足協，日前在中華女足進行完亞洲盃賽事後爆發球員連署要求換撤換總教練與重組教練團的事件，不過上周足協召開線上選訓會議針對此事進行表決時，最終卻因為11位選訓委員僅4人參與投票，未達法定人數而導致流會。

在女足換帥事件還未告一段落的情況下，昨天足協理事會更是發出四點聲明槓上去年底補選當選的理事長張璨，而張璨也在今天召開記者會進行說明和報告足協未來規劃政策。

針對外界最關心的女足換帥一事，足協明天上午10點將再度召開實體選訓會議，張璨也透露將會朝著解聘方向進行表決，如順利通過解聘表決，也將隨即提出新任總教練人選，希望讓國家女足運作盡快重回正軌。

對於在中華女足出發澳洲前夕足協就收到關於對總教練查克摩爾的質疑，張璨也解釋當時也立即向運動部報告，不過考量到陣前換帥帶來的影響性，也需要時間進行調查和與球員進行訪談，加上理事長也無撤換總教練的職權，因此才花了一些時間，「在女足選手提出聯署前，我們報告就已經寫好了，就是建議撤換。在女足球員提出想法後，我們也進行更完整的調查報告。」

儘管撤換查克摩爾幾乎是勢在必行，但張璨也強調，如明天選訓會議通過接下來也必須依照合約面臨違約金等問題，或是協商讓查克摩爾轉任其他職位，目前已經與他先行溝通，希望讓換帥一事能夠順利進行，至於新任教練人選足協也已經物色完畢，將推薦比利時籍的德維爾德(Patrick De Wilde)，他生涯執教過多個球隊，包括男、女的國家隊與職業隊，執教經驗相當豐富，在去年12月執教冰島球隊，也傳出有意執教中華女足。