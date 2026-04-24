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亞運／接任運動部部長後迎首次亞運 李洋盼一步步提升中繼站服務

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
李洋仔細聆聽簡報。圖／中華奧會提供
李洋仔細聆聽簡報。圖／中華奧會提供

迎接運動部成立後的第一次亞運，部長李洋本周親自投入亞運考察團，實際走訪9月愛知－名古屋亞運比賽場館、住宿地點及中繼站等，他提到，自己是運動員出身，非常期望能把所有的後勤工作做好，「希望選手可以在這樣的幫助之下，盡全力去比賽。」

2026年愛知名古屋將在9月19日開幕，中華奧會籌組亞運考察團，自4月19日起抵達名古屋，5天馬不停蹄的參訪行程中，實際走訪超過10個競賽場地、2個中繼站、4個村外飯店以及選手住宿貨櫃屋、媒體中心等地，提早了解周遭環境及設施，為賽會提前做準備。

這也是李洋首次參與考察團，過程中以選手角度提供不少建議，只盼能替我國代表團選手們提供最好的後勤支援，尤其由國訓中心設置的中繼站，也是他最在意的一環，「當然還是希望中繼站能夠持續優化，如果這次亞運能為選手服務得好，希望一次一次地檢討，讓服務變更好。」

今年運動部結合中華奧會及國訓中心，在名古屋市區打造史上首次結合餐時、運科、醫護、治療及訓練等服務的「一站式」中繼站，李洋直言，中繼站從過往公寓式到現在的一站式，已經有很大的進步，「希望藉由這樣的機會，讓選手更專心在比賽。」

李洋指出，過往自己以選手身份參與亞、奧運的經驗，中繼站提供的餐食，可以讓代表隊在比賽期間有更多的用餐空間，也能避免在外用餐，防止造成運動禁藥相關問題；而這次亞運並未有單一選手村，運動部及奧會也提前安排村外飯店，讓選手們可以有更舒適的空間能住宿。

李洋坦言，實際參與考察團後才得知，原來過去自己在比賽前，相關的團隊，無論是體育署（運動部前身）、中華奧會或是國訓中心都做了非常多的準備，他也感謝單項協會、教練、媒體一同參與考察，提供更專業的意見，為選手提供更完善的服務。

今年將是李洋接任運動部部長後第一次亞運，他提到，希望能在所有的後勤上做好準備，讓選手得以在這樣的幫助下盡全力去比賽，「相信我們會把台灣運動員的精神拿出來，盡力去拚搏，把榮耀帶給大家。」

李洋考察亞運比賽場館。圖／中華奧會提供
李洋考察亞運比賽場館。圖／中華奧會提供

運動部部長李洋與運動部常務次長密切討論中繼站規劃。圖／中華奧會提供
運動部部長李洋與運動部常務次長密切討論中繼站規劃。圖／中華奧會提供

李洋投入亞運考察團，實際了解各中繼站、比賽場館規劃。圖／中華奧會提供
李洋投入亞運考察團，實際了解各中繼站、比賽場館規劃。圖／中華奧會提供

名古屋 奧運 運動部

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