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亞沙運／沙地上跳高有訣竅 葉柏廷摘銀後分享心得

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葉柏廷在亞沙運田徑男子跳高決賽並列銀牌。圖／中華奧會提供
葉柏廷在亞沙運田徑男子跳高決賽並列銀牌。圖／中華奧會提供

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，現任跳高全國紀錄保持人葉柏廷，今天在沙灘田徑跳高項目上，以2公尺05成績並列銀牌，也是中華代表團在沙灘田徑史上的首面獎牌，賽後葉柏廷也分享沙地賽事的特殊比賽經驗。

葉柏廷在2024年全國大專校院運動會以2公尺30成績，成為全國紀錄保持人，後來歷經受傷、跳高失憶症低潮，現一步步調整將自己拉回正軌。

今天在鳳凰島舉行的男子跳高決賽，在一番較勁後，剩下葉柏廷、菲律賓選手格拉斯普（Leonard Grospe）與中國大陸選手張昊3人，3人成績都是2公尺05，皆沒跳過2公尺10，由於格拉斯普在2公尺05第一次試跳就成功，因此獲得金牌，葉柏廷與張昊並列銀牌。

中華代表團總領隊也是中華民國田徑協會秘書長王景成，今天也親自到場觀戰為出賽的中華隊選手加油打氣，並向獲得銀牌的葉柏廷祝賀。

葉柏廷表示，比賽狀況瞬息萬變，未做特別調整，例如先前賽練習時只有沙地，但抓好還不錯的節奏時，比賽當天才得知起跳處已鋪設PU墊，「場地距離又比較短，要調整一下進攻節奏，今天的狀態在我預設的範圍內，比較可惜的是，沒有把握好機會，為中華隊奪下金牌。」

在沙地比賽，也幫助葉柏廷在動作細節上做改善，「之前助跑太想用力，動作會偏掉，在沙地比賽一定要保持輕盈，不然力量會被吃掉，也幫助我調整，達成以賽代訓，改善起跳細節。」

葉柏廷接著說：「這也是沙灘田徑第一次派隊，也是我個人亞洲級賽事的一面獎牌，可以給我一個非常振奮的能量。」沙灘田徑男子60公尺，王喬弘跑出6秒97，曾宏善同為6秒97，在他所屬的分組與第2名的斯里蘭卡選手僅差0.01秒，未進決賽但皆創個人最佳。

菲律賓 中華隊 中國大陸

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