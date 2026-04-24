快訊

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

慶生完2天遇死劫！台中男診所腸胃鏡猝死 2幼子淚喊：我們沒有爸爸了

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／划船辦在2005年世錦賽比賽場地 代表隊先赴歐洲移訓

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
划船協會秘書長林展緯前往比賽場地考察，了解比賽場地規劃。記者葉姵妤／攝影
划船協會秘書長林展緯前往比賽場地考察，了解比賽場地規劃。記者葉姵妤／攝影

2026年愛知－名古屋亞運將在國際長良川划船賽道進行，由中華奧會籌組的亞運考察團今天前往場勘，划船協會秘書長林展緯指出，該場地也是2005年划船世錦賽的比賽場地，已有掌握當時辦比賽時的船隻速度、風向及水流狀況等。

長良川划船賽道位於愛知縣、岐阜縣、滋賀縣之交界，2005年曾在此處舉辦划船世錦賽，也是僅次於奧運的最高等級划船賽事，對於場地的相關資訊，划船協會已有先行掌握，今天隨考察團前往場地，實際了解屆時的場地規劃及相關安排。

林展緯提到，依目前了解的資訊，這個比賽場地的側風比較多，沒有較大的風浪，但屆時亞運舉辦的9月份，平均濕度約百分之70，可能會影響到選手的耐乳酸系統，因此會請教練針對這部分安排課表，讓選手有效提升抗乳酸能力。

長良川划船賽道周遭環境類似宜蘭冬山河，但林展緯也說，冬山河的風浪相對比較多變化，因此代表隊傾向前往歐洲更相似的場地進行移地訓練，已經向運動部及國訓中心申請，將在5月赴歐洲訓練。

林展緯表示：「歐洲的相關場域跟比賽場地差不多，也有邀請當地俱樂部和同等級的選手進行交流賽，預計待兩個多月，提前熟悉場地、提高選手訓練成效。」

而我國划船代表隊在本屆亞運於公開女子單人雙槳及雙人單槳取得參賽資格，預計派出3人參賽，並已在4月初完成亞運最後一階段決選。

亞運划船比賽場地國際長良川划船賽道。記者葉姵妤／攝影
亞運划船比賽場地國際長良川划船賽道。記者葉姵妤／攝影

亞運划船比賽場地國際長良川划船賽道。記者葉姵妤／攝影
亞運划船比賽場地國際長良川划船賽道。記者葉姵妤／攝影

亞運划船比賽場地國際長良川划船賽道。記者葉姵妤／攝影
亞運划船比賽場地國際長良川划船賽道。記者葉姵妤／攝影

歐洲 名古屋 亞運

延伸閱讀

亞運／到羽球「主場」視察 李洋展現專業確認風向、燈光

亞運／豐橋中繼站提供訓練、膳食、接送 支援跆拳道、空手道代表隊

棒球／亞運主場地豐橋球場偏遠且老舊 中日龍上周才來「下鄉」

亞運／國訓中心設豐橋中繼站小而美 包辦選手訓練、送餐服務

相關新聞

亞沙運／葉柏廷田徑男子跳高奪銀 男子龍舟隊也獲得一銅

第六屆亞洲沙灘運動會前天在中國大陸海南島三亞開幕，在今天上午登場的田徑男子跳高決賽中，我國紀錄保持人葉柏廷與菲律賓選手格拉斯普（Leonard Grospe）、地主選手張昊雖然都跳過2公尺05，但在比較試跳次數後由格拉斯普奪下金牌，葉柏廷則是拿下銀牌，加上龍舟男子組12人100公尺直道賽也拿下銅牌，我國代表團目前累積1銀、2銅。

亞運／划船辦在2005年世錦賽比賽場地 代表隊先赴歐洲移訓

2026年愛知－名古屋亞運將在國際長良川划船賽道進行，由中華奧會籌組的亞運考察團今天前往場勘，划船協會秘書長林展緯指出，該場地也是2005年划船世錦賽的比賽場地，已有掌握當時辦比賽時的船隻速度、風向及水流狀況等。

金牌數再創新高 新北接棒116年全中運「新之所向」正式啟動

115年全國中等學校運動會於今天落幕，新北市副市長劉和然代表接下會旗，象徵116年全中運由新北市接棒承辦。面對全國矚目的學生體育盛會，新北市以「新之所向」為核心標語，宣示將以嶄新視野與城市能量，迎接全國青年運動好手齊聚，點燃下一波青春競技熱潮。

足球／大專聯賽男生各級冠軍出爐 公開男一級輔大二連霸

114學年度大專足球聯賽男生各級組決賽賽事，今天於輔仁大學足球場圓滿落幕，本學年度共計有78支隊伍、1928名選手參賽，最終公開男一級組由輔仁大學奪下冠軍獎座。

全中運圓滿閉幕 嘉義縣交棒新北市相約明年見

115年全國中等學校運動會於今天下午在嘉義縣人力發展所二樓大禮堂舉行閉幕典禮，由運動部次長黃啟煌宣布本屆全中運落幕，並將會旗從嘉義縣縣長翁章梁手中，交接給下屆主辦的新北市副市長劉和然。

亞運／碼頭旁400戶貨櫃屋供選手住宿 1戶2房住3人

2026年愛知－名古屋亞運會為亞運史上首次使用非特定選手村的賽會，其中一處提供選手住宿的區域為組合貨櫃屋，今天我國考察團實際前往貨櫃屋了解環境，但整體區域仍在施工中，不開放拍攝、錄影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。