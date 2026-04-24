亞運／划船辦在2005年世錦賽比賽場地 代表隊先赴歐洲移訓

2026年愛知－名古屋亞運將在國際長良川划船賽道進行，由中華奧會籌組的亞運考察團今天前往場勘，划船協會秘書長林展緯指出，該場地也是2005年划船世錦賽的比賽場地，已有掌握當時辦比賽時的船隻速度、風向及水流狀況等。

長良川划船賽道位於愛知縣、岐阜縣、滋賀縣之交界，2005年曾在此處舉辦划船世錦賽，也是僅次於奧運的最高等級划船賽事，對於場地的相關資訊，划船協會已有先行掌握，今天隨考察團前往場地，實際了解屆時的場地規劃及相關安排。

林展緯提到，依目前了解的資訊，這個比賽場地的側風比較多，沒有較大的風浪，但屆時亞運舉辦的9月份，平均濕度約百分之70，可能會影響到選手的耐乳酸系統，因此會請教練針對這部分安排課表，讓選手有效提升抗乳酸能力。

長良川划船賽道周遭環境類似宜蘭冬山河，但林展緯也說，冬山河的風浪相對比較多變化，因此代表隊傾向前往歐洲更相似的場地進行移地訓練，已經向運動部及國訓中心申請，將在5月赴歐洲訓練。

林展緯表示：「歐洲的相關場域跟比賽場地差不多，也有邀請當地俱樂部和同等級的選手進行交流賽，預計待兩個多月，提前熟悉場地、提高選手訓練成效。」

而我國划船代表隊在本屆亞運於公開女子單人雙槳及雙人單槳取得參賽資格，預計派出3人參賽，並已在4月初完成亞運最後一階段決選。

亞運划船比賽場地國際長良川划船賽道。記者葉姵妤／攝影

亞運划船比賽場地國際長良川划船賽道。記者葉姵妤／攝影