亞運／參與名古屋參訪團行程 李洋盼優化中繼站服務選手

運動部和中華奧會籌組名古屋亞運參訪團，7天的緊湊行程當中，讓運動部長李洋有感而發，強調從選手轉換身分才知道行前準備有多細微，並期許自己可以優化中繼站幫助選手。

2026年名古屋亞運將於9月19日開幕。名古屋亞運參訪團從4月19日出發，每天行程滿滿，考察超過10個亞運場館，李洋仔細聆聽簡報，要把最新資訊帶回台灣跟教練、選手討論。

另外在中繼站的部分，李洋也相當看重，甚至直接交辦國訓中心、運科中心後續不同的任務。

李洋在接受媒體訪問時表示，站在運動部的角色，國訓中心設置的中繼站肯定要持續優化，讓選手不論賽前練習、賽後恢復，以及重要的送餐問題，都要做到位；尤其是吃的部分，也要盡量避免讓選手外食，以免誤觸禁藥問題。

從過去的運動員身分，轉換到運動部長，李洋藉由這次考察才發現有這麼多「眉角」要注意，他說：「很感謝過去有這麼多前輩和長官幫忙運動員打點這些事情，現在換我來持續把這個部分做好，讓選手沒有後顧之憂。」

李洋也特別感謝這次隨行的運動部常務次長洪志昌，「以他這幾十年為台灣體育付出的經驗，更可以直接發現各種不同的問題。」

李洋提到，由於這次籌委會提供的選手村住宿有很大一部分是郵輪和組合貨櫃屋，因此運動部已經委請中華奧會提前在營外預定了4間飯店，預估可提供130個房間來調度，讓選手住得更舒服。