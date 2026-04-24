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亞沙運／葉柏廷田徑男子跳高奪銀 男子龍舟隊也獲得一銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葉柏廷。 新華社
葉柏廷。 新華社

第六屆亞洲沙灘運動會前天在中國大陸海南島三亞開幕，在今天上午登場的田徑男子跳高決賽中，我國紀錄保持人葉柏廷與菲律賓選手格拉斯普（Leonard Grospe）、地主選手張昊雖然都跳過2公尺05，但在比較試跳次數後由格拉斯普奪下金牌，葉柏廷則是拿下銀牌，加上龍舟男子組12人100公尺直道賽也拿下銅牌，我國代表團目前累積1銀、2銅。

我國亞沙運代表團昨天由潘子易在鐵人水陸兩項男子個人賽以28分33秒成績獲得銅牌，拿下代表團的首面獎牌，今天的第二天賽事上午也再傳奪牌捷報。

其中在田徑男子跳高決賽登場的我國紀錄保持人葉柏廷，與曾來台參加台灣田徑公開賽的菲律賓好手格拉斯普和中國大陸選手張昊一路競爭，葉柏廷在前二試跳高度1公尺90、2公尺都一跳通過後，3人也一起向2公尺05挑戰，其中格拉斯普首跳就通過，葉柏廷與張昊都在第二跳才通過，三人隨後挑戰2公尺10都以失敗收場，在比較試跳失敗次數後，由格拉斯普拿下金牌，葉柏廷拿下銀牌。

而葉柏廷這一面獎牌不僅是代表團本屆的第二面獎牌、第一面銀牌，也是我國代表團在亞沙運田徑運動史上的首面獎牌。

至於在12人龍舟100米直道賽事上，我國男子代表隊在晉級決賽後，最終以24秒938的成績拿下銅牌，僅次於地主隊的24秒076與泰國的24秒210；女子隊則是在決賽以30秒740拿下第四名，與頒獎台擦身而過。

中國大陸 金牌 三亞

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