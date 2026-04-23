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金牌數再創新高 新北接棒116年全中運「新之所向」正式啟動
115年全國中等學校運動會於今天落幕，新北市副市長劉和然代表接下會旗，象徵116年全中運由新北市接棒承辦。面對全國矚目的學生體育盛會，新北市以「新之所向」為核心標語，宣示將以嶄新視野與城市能量，迎接全國青年運動好手齊聚，點燃下一波青春競技熱潮。
劉和然表示，此屆賽會看見全國中學生在場上拚戰的身影，每一次衝刺、每一次出手，都是對夢想最純粹的投入。無論成績高低，選手們所展現的堅持與熱情，正是運動最動人的價值。本屆主辦單位嘉義縣的用心籌辦，讓選手能在優質環境中盡情發揮，留下難忘回憶。
劉和然強調，新北市將延續這分感動與榮耀，全力投入116年全中運籌備工作，從場館整備、賽事規畫到服務品質全面升級，打造讓選手安心競技、突破自我的舞台。「新之所向」不只是口號，更象徵新北市對未來體育發展的承諾，期盼每一位選手在新北找到方向、突破極限，讓青春在賽場上盡情綻放。
體育局表示，此屆賽事中，新北市代表隊表現亮眼，截至23日下午4時，累計124金100銀134銅，總獎牌數共358面，競賽種類錦標第一名共16校，金牌數124面已超越去年121面，展現堅強實力與團隊凝聚力。
田徑場上最大亮點，來自明德高中的林子婕在國女組100公尺跨欄上演震撼全場的「破紀錄三部曲」，預賽跑出13秒46刷新大會紀錄，準決賽再以13秒36突破，決賽更飆出13秒30的驚人成績，三度改寫紀錄、強勢摘金，完成全中運三連霸壯舉。她用速度寫下榮耀，用實力證明極限可以被不斷超越，也為青春留下最熱血的註解。
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