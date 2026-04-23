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足球／大專聯賽男生各級冠軍出爐 公開男一級輔大二連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大專足球聯賽公開男一級由輔仁大學奪冠，成功拿下2連霸。圖／運動部提供
大專足球聯賽公開男一級由輔仁大學奪冠，成功拿下2連霸。圖／運動部提供

114學年度大專足球聯賽男生各級組決賽賽事，今天於輔仁大學足球場圓滿落幕，本學年度共計有78支隊伍、1928名選手參賽，最終公開男一級組由輔仁大學奪下冠軍獎座。

本學年度男生各級組決賽賽事於21日開賽，男三級組冠軍戰台灣體大對戰高雄大學，由高雄大學拿下男三級組冠軍。男二級組季軍賽由文化大學對上台灣科大，雙方於正規賽及延長賽中戰至2：2平手，並於最後PK賽，台灣科大以3：1的比分，奪下季軍。

同日下午登場的是男二級組冠軍戰，由海洋大學對戰國立體大，兩隊曾在前學年度的季軍賽中對戰，而當時由國立體大奪下季軍的成績，今年兩隊再度於冠軍賽中碰頭，經過一番激戰後，由國立體大奪下男二級組冠軍寶座。

男一級挑戰組的決賽賽事於22日登場，季軍賽由輔仁大學對上中興大學首先開踢，接續下午冠軍場次由清華大學對戰台灣大學，最終成績為季軍中興大學、亞軍台灣大學，冠軍由清華大學奪得。

今天登場的公開男一級組賽事，由去年亞軍銘傳大學對上首度打進四強決賽的成功大學，最終比數為4：3，由銘傳大學拿下季軍，同時成功大學亦刷新隊史最佳成績。備受矚目的冠軍賽，由113年度冠軍隊伍輔仁大學對上112學年度冠軍台灣體大，尤其兩隊陣容中分別有多名國家隊成員，這場一方力求2連霸，一方力拚奪回冠軍獎座的強勁對戰，比賽過程中雙方都拚盡全力，只為奪下那座象徵榮耀的金盃獎座，最後輔仁大學以3：1，打敗台灣體大，成功拿下2連霸。本學年度大專足球聯賽男生各級組賽事，在今天全數完賽。

另公開女一級組的部分，四強隊伍為台灣師大、中信學院、輔仁大學及台灣體大，因女子四強隊伍中，有多名中華女足隊成員，運動部為全力配合中華女足隊女子亞洲盃集訓、比賽及木蘭聯賽賽事之排程，大專足球聯賽賽事另將於本月29日及5月6日辦理公開女一級組主客場賽事，後續將另行公告冠軍賽對戰組合及辦理日期。

運動部表示，大專足球聯賽為學生足球最高層級的賽事，參賽總隊伍數亦逐年增加。期望透過大專足球聯賽，以培育國家代表隊優秀人才之外，同時也促進各大專院校學生間的技術交流，提升我國足球競技基層實力。

中興大學 清華大學 台灣大學

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