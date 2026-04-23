全中運圓滿閉幕 嘉義縣交棒新北市相約明年見

115年全國中等學校運動會於今天下午在嘉義縣人力發展所二樓大禮堂舉行閉幕典禮，由運動部次長黃啟煌宣布本屆全中運落幕，並將會旗從嘉義縣縣長翁章梁手中，交接給下屆主辦的新北市副市長劉和然。

黃啟煌特別感謝翁縣長所帶領的嘉義縣政府團隊，從融合傳統文化的聖火點燃儀式、周延的賽程規畫，到貼心的接駁服務與精彩絕倫的開幕演出，處處都能看見團隊的用心與執行力。另外，次長也鼓勵運動員都能不畏艱難，勇於面對運動賽場及人生中的各項挑戰。

翁章梁表示，全中運的順利舉行，有賴近萬名教育人員、各競賽場地工作人員、警察與志工負責且無私的奉獻，才能共同寫下這段屬於嘉義、屬於全台灣中學生的光輝歷史。同時也謝謝運動部大力支持嘉義縣承辦賽會，並補助縣府整修各項運動場館，期待未來嘉義縣於促進運動蓬勃發展的同時，亦可在賦予這些運動場地更多的想像力。

閉幕典禮由深耕在地的阮樂團表演，打造屬於嘉義縣的文化脈絡，結合運動員冒險、永不放棄精神的閉幕表演，鼓舞並祝福來自全台灣各地優秀運動員邁向更美好的未來。此外，也播放全中運籌備過程及賽事的精采紀錄，頒發運動團體錦標獎及運動精神獎等獎項，「超越」是本屆運動會的主題，象徵著每一位參與者都能突破自我、超越極限，在嘉義寫下屬於自己榮耀的篇章。

典禮尾聲，大會會旗緩緩降下，黃啟煌將全中運會旗交接給下屆主辦單位新北市政府副市長劉和然，象徵傳承全中運的精采、卓越與輝煌。新北市政府安排新北市樹人家商、頭前國中帶來的演出《心之所向》，令人耳目一新的街舞表演，以創意開展動作、以行動突破框架，展現不受限制、勇於嘗試的態度，正如運動員站上競技舞台時，面對未知仍選擇全力以赴，在挑戰中累積成長、尋求突破。這樣的精神，代表著新世代勇於突破界線、走出自己道路的樣貌，也象徵著新北市政府將以「新」來承接，以期創造一個屬於青年世代的「新」舞台。

最後，黃啟煌及翁章梁共同熄滅聖火，代表這次運動會圓滿成功，為「超越在嘉義」畫下圓滿的句點；未來運動部將持續推動各級賽事，深耕運動文化。