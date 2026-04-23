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亞運／碼頭旁400戶貨櫃屋供選手住宿 1戶2房住3人

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
提供選手住宿之貨櫃屋設置在花園碼頭旁。記者葉姵妤／攝影
提供選手住宿之貨櫃屋設置在花園碼頭旁。記者葉姵妤／攝影

2026年愛知－名古屋亞運會為亞運史上首次使用非特定選手村的賽會，其中一處提供選手住宿的區域為組合貨櫃屋，今天我國考察團實際前往貨櫃屋了解環境，但整體區域仍在施工中，不開放拍攝、錄影。

這次選手住宿的組合貨櫃屋設置在花園碼頭旁，共有400戶貨櫃屋，屋內全是木製裝潢，每戶規劃為兩房一廳的空間，提供三人住宿，另設有一間廁所、一間浴室及更衣室，一廳的小空間附設冰箱、水槽，也有提供一台洗衣機及一台冷氣。

其中房間配置，床鋪皆為單人床，長195公分、寬90公分，在床底有預留可放行李的空間，也有提供可延長的床墊給體型較高大的運動員，但雙床房的兩床中間僅間隔可站立一人的走道，空間較為狹小，貨櫃屋高度也不高，整體空間稍感擁擠且壓迫。

亞運將在9月19日開幕，應對屆時的天氣，一戶的空間內僅設置一台冷氣，籌委會人員指出，若是將房間的拉門拉上，可能會感覺比較熱，建議在晚上睡覺前先開著門將全室吹涼，之後再關上門就寢，因貨櫃屋的玻璃皆有三層隔熱，內裝的木造材質也能保溫。

在花園碼頭的貨櫃屋區域另設有餐廳、醫療站、及轉運站，健身空間及選手交誼廳等則是利用花園碼頭旁既有的建築物及空間，屆時提供選手使用。

提供選手住宿之貨櫃屋設置在花園碼頭旁。記者葉姵妤／攝影
提供選手住宿之貨櫃屋設置在花園碼頭旁。記者葉姵妤／攝影

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