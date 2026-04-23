亞運／奪牌重點拳擊隊 賽會期間擬另租訓練場供選手備戰

我國拳擊代表隊在上屆杭州亞運拿下1金、2銀、2銅，寫下歷來最佳成績，本屆愛知－名古屋亞運力求再突破，為了讓選手們能有更好的訓練安排，拳擊教練曾自強透露，計畫在飯店附近另租借一處拳擊館就近做準備。

今年愛知－名古屋亞運拳擊賽事將在西尾市綜合體育館進行，我國考察團今天前往比賽場地進行場勘，比賽場地僅設置一座擂台，另有兩面熱身場。曾自強表示，主要還是希望能夠確認男、女子選手的練習時間，針對賽事和訓練的安排提前做準備。

拳擊比賽場地距離代表隊預計入住的飯店車程約40至50分鐘，雖大會有提供另外的訓練場地，但包括車程、各國代表隊的時間分配等等，未必能符合選手的需求。

曾自強指出，依杭州亞運、巴黎奧運的經驗，因比賽時間很長，考量選手在過磅完是否能在比賽前即時恢復且做好準備，計畫另租用訓練場使用，時間能更好調配，「如果有自己的訓練場地，整體運用上會更有彈性，也更能符合選手模擬比賽時間上的準備。」

曾自強透露，已經透過日本教練的協助，在預計入住的飯店附近找到一個拳擊訓練場，該處也有其他設施，除了可以進行對打外，也有選手需要的重量訓練器材及三溫暖設備，能提供選手進行疲勞恢復。曾自強也說，若有自己的訓練場地，還能有獨立的空間可進行防護、心理諮商和討論戰術等等。

愛知－名古屋亞運拳擊賽事場地「西尾市綜合體育館」。記者葉姵妤／攝影

拳擊教練曾自強訪視亞運比賽場地。圖／中華奧會提供