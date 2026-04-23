快訊

伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

聽新聞
0:00 / 0:00

亞沙運／代表團獎牌開張！潘子易鐵人水陸兩項奪銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
潘子易在鐵人水陸兩項男子個人賽以28分33秒成績獲得銅牌，為個人生涯首面成人組國際賽獎牌，也是中華代表團在本屆賽事第一面獎牌。圖／中華奧會提供
潘子易在鐵人水陸兩項男子個人賽以28分33秒成績獲得銅牌，為個人生涯首面成人組國際賽獎牌，也是中華代表團在本屆賽事第一面獎牌。圖／中華奧會提供

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會昨天開幕，中華代表團今天首日賽程就傳捷報，潘子易在鐵人水陸兩項男子個人賽以28分33秒成績獲得銅牌，為個人生涯首面成人組國際賽獎牌，也是中華代表團在本屆賽事第一面獎牌。

中華隊隊史曾在2014年普吉島亞沙運由謝昇諺、徐培嚴、張嘉家以及黃于嫣在鐵人陸上兩項接力獲得銀牌，此次亞沙運則舉辦水陸兩項賽事。

潘子易也是中華隊隊史首位在亞沙運鐵人水陸兩項個人賽奪牌的選手，他在鳴槍起跑後，就卡住第5名位置，在游泳開始發力，最終拿下第3名。

最初潘子易設定跑步穩定發揮就好，進轉換區慢慢卡位，「狀況滿好的，都有按照賽前預計的目標走，包括戰術、轉換區小細節，能守下第3名我很開心。」他說在轉換區衝到第4，並在游泳項目再超越1人，穩住前3名位置。

潘子易表示，自己首次比鐵人兩項，而且強項在自行車，「所以能拿出這樣的表現，我非常滿意了，我第一次在成人組拿獎牌！」

中華隊另一位男子選手江典祐，以32分24秒名列第15，他給自己比現打70分，「游泳跟跑步能力真的有落差，盡量把細節做好去追趕。」

江典祐提到，跑步最後一圈的時候，看到潘子易在第3位，也為學長開心。

女子個人賽方面，張綺文以33分26秒名列第4，過終點後攤倒在地但無大礙。

張綺文表示，起身後就去泡冷水降溫，溫度真的太高。

亞沙運前，張綺文曾參加路跑賽做調整，還突破個人最佳，因跑步是自己較不擅長的部分，這次幾乎全力提速，對自己表現很滿意。

12年前在亞沙運奪牌的張嘉家，以36分35秒的成績名列第18名。

潘子易（右）在鐵人水陸兩項男子個人賽以28分33秒成績獲得銅牌，戴著獎牌和中華奧會主席蔡家福合影。圖／中華奧會提供
潘子易（右）在鐵人水陸兩項男子個人賽以28分33秒成績獲得銅牌，戴著獎牌和中華奧會主席蔡家福合影。圖／中華奧會提供

潘子易（左二）在鐵人水陸兩項出發。圖／中華奧會提供
潘子易（左二）在鐵人水陸兩項出發。圖／中華奧會提供

沙灘 中華隊

延伸閱讀

全中運／熱浪下逆襲 金門林于辛1500公尺跑出4分08秒43勇奪金牌　

斯巴達障礙跑日本軍團揚威 奧運射箭國手李彩綺初體驗

全中運／輕艇南港雙星狂掃多金 嘉義選手寫歷史新頁

全中運／張雅佳游泳3金雙破全國 高中生涯完美謝幕

相關新聞

足球／女足教練團整頓還沒做 足協理事會先發聲明釀茶壺風暴

中華足球協會近日爭議不斷，繼日前召開選訓會議針對國家女足隊撤換總教練進行表決，但最終因為出席人數不足導致流會後，今天中華足協理事會更發出連署聲明，翻出協會近期四項重大會務爭議，並點名理事長張璨未依規章行政，讓足協陷入茶壺風暴。

亞運／奪牌重點拳擊隊 賽會期間擬另租訓練場供選手備戰

我國拳擊代表隊在上屆杭州亞運拿下1金、2銀、2銅，寫下歷來最佳成績，本屆愛知－名古屋亞運力求再突破，為了讓選手們能有更好的訓練安排，拳擊教練曾自強透露，計畫在飯店附近另租借一處拳擊館就近做準備。

亞沙運／代表團獎牌開張！潘子易鐵人水陸兩項奪銅

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會昨天開幕，中華代表團今天首日賽程就傳捷報，潘子易在鐵人水陸兩項男子個人賽以28分33秒成績獲得銅牌，為個人生涯首面成人組國際賽獎牌，也是中華代表團在本屆賽事第一面獎牌。

足球／昔日英超冠軍 「藍狐」萊斯特城今連降兩級迎重建

英足壇10年前的英超冠軍、5年前盃賽冠軍的黑馬萊斯特城，二連降至第三級聯賽！英足「藍狐」萊斯特城日前在次級聯賽英冠確定位居倒數三名，繼去年降級後二連降，這幾年不穩定的成績根源於管理層糟糕的運營，藍狐短期內難走出困境，受限於降級後的收入銳減，俱樂部難以達到規範的收支平衡，必迎來出售優秀球員與重建之路。 前英超冠軍10年降至三級 根據《ABC新聞網》報導，本季從英超降到英冠（次級聯賽）的「藍狐」萊斯特城，擁有著英冠最高的薪資、高價值的訓練資源、最具深度的陣容，被視為是重返英超的熱門球隊，然而藍狐的衝超氣勢僅維持前2個月，一月中以來甚至寫下聯賽11連不勝、近19戰僅1勝，一路下探降級區。 日前在主場慶祝英超奪冠10週年

全中運／基隆二信吳宥葳3千公尺障礙賽奪金 父母田徑教練從小培養

基隆二信高中應用日文科選手吳宥葳在全中運高中女子組3000公尺障礙賽決賽，以穩定節奏與優異跨欄技術勇奪金牌，吳宥葳的父母皆為田徑教練，自小在家人長期的陪伴與支持下，培養出對田徑的熱愛，進入高中後課業壓力加重，她仍妥善安排課餘持續自主訓練，才有此好成績。

全中運／金門再添獎牌！金中盧羿霏5000公尺摘銅寫新里程碑

再傳捷報！繼前日在高女組3000公尺獲得第四名後，金門高中長跑選手盧羿霏今天上午8點多於全國中等學校運動會高女組5000公尺決賽中，以19分12秒40奪得銅牌，在強手如林的全國賽場站上頒獎台，為金門代表隊再添一面銅牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。