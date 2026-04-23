足球／女足教練團整頓還沒做 足協理事會先發聲明釀茶壺風暴

中華足球協會近日爭議不斷，繼日前召開選訓會議針對國家女足隊撤換總教練進行表決，但最終因為出席人數不足導致流會後，今天中華足協理事會更發出連署聲明，翻出協會近期四項重大會務爭議，並點名理事長張璨未依規章行政，讓足協陷入茶壺風暴。

中華民國足球協會理事會聲明稿 ：

針對近期本會各項重大會務爭議，包含東亞足聯（EAFF）理事提名程序、秘書長職務代理與行政運作、章程修訂進度以及財務透明化等事項，多位理事已正式連署提出提案，要求建立健全之組織管理與誠信機制。本會理事會現就相關事宜聲明如下：

一、 捍衛理事決議，清查違規提名爭議

針對本會提名東亞足聯（EAFF）執行委員一案，理事會曾於 114 年 12 月 13 日第 13 屆第 20 次臨時理事會決議推派戴遐齡女士參選。 然查 115 年 3 月 5 日東亞足聯公告之名單，竟由現任副理事長王筱薰先生代表參選並最終當選。 此舉嚴重違反章程第十九條及第三十六條關於「理事會為執行機構」之規定。 本會將依紀律守則第九十二條及九十三條規定，即刻啟動內部調查程序，追究相關人員擅自變更決議之責任，並送紀律委員會議處。

二、 規範秘書處運作，確保行政合法性

依據章程第五十八條，秘書長由理事長提名並經理事會同意任命。 現任理事長張璨先生於 114 年 12 月 31 日提名之秘書長人選遭理事會否決後，至今仍未提出新任人選。 理事會嚴正聲明，理事長不得在未聘任正式秘書長之情形下，逕行指揮秘書處或聘任工作人員。 為符合章程規定，理事長應儘速提出合法秘書長人選，以維護本會行政體系之健全。

三、 推動章程修訂，對接國際準則

為使本會章程符合現實需求（如擴充縣市足球委員會席次）並與國際足聯（FIFA）及亞洲足聯（AFC）取得共識，理事會建請將 114 年 5 月 24 日第 4 次會員大會所提之修訂版本，再次提報下次會員大會表決通過，以落實足球治理現代化。

四、 落實財務公開，消除社會疑慮

依章程第五十九條規定，年度決算及財務報表應於年度結束後 5 個月內送交審核。 鑑於社會大眾對本會財務運作存有疑慮，秘書處應即刻提交 114 年決算、115 年預算及工作計畫至理事會審議，以透明化資訊向社會大眾說明，消弭不實誤解。

本會理事會強調，所有會務運作皆應以「章程」為最高準則。 對於任何違法違章、罔顧理事會決議之行為，理事會絕不寬貸，將秉持公正透明原則處理，以重拾社會大眾對台灣足球發展之信心。