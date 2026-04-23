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足球／昔日英超冠軍 「藍狐」萊斯特城今連降兩級迎重建

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
英足俱樂部「藍狐」萊斯特城確定二連降，10年前還在慶祝英超冠軍、現在卻將前往三級聯賽英甲。 美聯社
英足俱樂部「藍狐」萊斯特城確定二連降，10年前還在慶祝英超冠軍、現在卻將前往三級聯賽英甲。 美聯社

英足壇10年前的英超冠軍、5年前盃賽冠軍的黑馬萊斯特城，二連降至第三級聯賽！英足「藍狐」萊斯特城日前在次級聯賽英冠確定位居倒數三名，繼去年降級後二連降，這幾年不穩定的成績根源於管理層糟糕的運營，藍狐短期內難走出困境，受限於降級後的收入銳減，俱樂部難以達到規範的收支平衡，必迎來出售優秀球員與重建之路。  

前英超冠軍10年降至三級 

根據《ABC新聞網》報導，本季從英超降到英冠（次級聯賽）的「藍狐」萊斯特城，擁有著英冠最高的薪資、高價值的訓練資源、最具深度的陣容，被視為是重返英超的熱門球隊，然而藍狐的衝超氣勢僅維持前2個月，一月中以來甚至寫下聯賽11連不勝、近19戰僅1勝，一路下探降級區。

日前在主場慶祝英超奪冠10週年，仍無法戰勝來訪的赫爾城，確定提前2輪確定降級，新賽季將在英甲征戰，這也是俱樂部142年來第二次流落到第三級別，很難想像這是一隻15/16賽季登頂英超、20/21賽季奪下足總盃冠軍的黑馬球隊。 

藍狐這次降到英甲要翻身難度很高，由於足壇有著嚴格的財政收支平衡政策，俱樂部必須確保足夠的收入、才能花大錢，藍狐在2024年衝超升級時，支出就超過收入，結算到本季時無法攤平，在二月就因違反財政規則被扣6分，事後來看是保級所需的關鍵積分；而藍狐不健康的財政在降級英甲後，將受到更低的收入限制、持續違規。

管理層災難運營 

據《天空體育》報導，藍狐在夏窗出售多名優秀球員已成公開的秘密，急需收攏資金的情況，更易被買家砍價，專家就提到，回顧過往降級到英甲的隊伍，沒有一隊比藍狐實力強大，也側面說明本季球團的發揮是災難性的。

而藍狐近年的下滑與管理層糟糕的運營有關，引援失策、高薪低能、選錯主帥、球員合約結構差（夏窗多達11人是到期約），幾乎犯了所有能犯的錯誤，也招致一代黑馬名門殞落。  

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