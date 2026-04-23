全中運／基隆二信吳宥葳3千公尺障礙賽奪金 父母田徑教練從小培養

基隆二信高中應用日文科選手吳宥葳在全中運高中女子組3000公尺障礙賽決賽，以穩定節奏與優異跨欄技術勇奪金牌，吳宥葳的父母皆為田徑教練，自小在家人長期的陪伴與支持下，培養出對田徑的熱愛，進入高中後課業壓力加重，她仍妥善安排課餘持續自主訓練，才有此好成績。

吳宥葳畢業於建德國中，國中時期即在障礙賽嶄露頭角，曾去年全中運國女組2000公尺障礙賽打破大會紀錄。升上二信高中後，她選擇應用日文科希望未來到日本進修。

吳宥葳在多場賽事有亮眼成績，去年秋季盃以11分47秒67奪冠，今年台北市春季田徑公開賽再以11分41秒91摘金，不斷刷新個人最佳紀錄，此次全中運再奪金。

吳宥葳在此次全中運決賽採取主動領跑策略，從起跑便掌握節奏，在比賽後段更憑藉紮實的跨欄技巧與優異爆發力逐步拉開差距，最終順利奪下金牌。

優異表現的背後靠長期的練習，吳宥葳的父母皆為田徑教練，自小耳濡目染，在家人長期的陪伴與支持下，培養出對田徑的熱愛與堅持。即使進入高中後課業壓力加重，她仍憑藉高度自律與堅強意志力，妥善安排時間，在課餘持續進行自主訓練，不斷突破自我。

在教練李佳吟的專業指導，以及二信高中完善的培訓環境，吳宥葳精進技術與體能，在比賽中展現出的精準配速、流暢過欄動作與穩定心理素質，正是長期訓練累積的成果。

吳宥葳說，目前已達成就讀二信高中的階段性目標，未來將持續精進自我，期許自己在兼顧學業的同時仍能在運動場上爭取榮耀。

二信高中表示，吳宥葳在校期間學業表現優異，能兼顧應用外語科繁重課程與高強度訓練，學校未來也將持續提供完善資源，支持學生多元發展，培育更多優秀體育人才。

基隆二信高中應用日文科選手吳宥葳在全中運高中女子組3000公尺障礙賽決賽奪金。圖／二信高中提供