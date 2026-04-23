全中運／金門再添獎牌！金中盧羿霏5000公尺摘銅寫新里程碑

再傳捷報！繼前日在高女組3000公尺獲得第四名後，金門高中長跑選手盧羿霏今天上午8點多於全國中等學校運動會高女組5000公尺決賽中，以19分12秒40奪得銅牌，在強手如林的全國賽場站上頒獎台，為金門代表隊再添一面銅牌。

盧羿霏日前才在3000公尺項目拿下第四名，短時間內迅速調整節奏與狀態，今日清晨再戰長距離項目，比賽過程中，她採取穩健配速策略，在前段維持節奏、中後段逐步推進，最終穩住前三名位置，展現長跑選手難得的耐力與臨場判斷。

長距離賽事向來考驗體能與意志力，5000公尺更是耐力與節奏控制的極致挑戰。盧羿霏能在密集賽程中持續發揮，除個人努力外，也仰賴教練團長期訓練的累積。指導教練林偉倫、陳韻戎長期以來的悉心栽培與無私付出，他們兩人平日針對體能、配速與心理素質進行系統化訓練，精準引導選手維持競技狀態，其投入的專業與心血，是盧羿霏能在短時間內調整心態、從前日的第四名進一步突破並奪下銅牌的關鍵助力。

這面銅牌不僅是盧羿霏個人全中運的重要突破，也再次凸顯金門高中在長跑項目的培訓成果，面對資源有限與訓練環境挑戰，金門選手仍能在全國最高層級競技舞台嶄露頭角，為地方體育發展注入信心。