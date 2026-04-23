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跆拳道／女將遭網路意淫性騷 體大出律師費挺學生提告

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國立體大學跆拳隊女學生遭網路霸凌與性騷，校方今聲明出律師費力挺學生提告。示意圖／Ingimage
國立體大學跆拳隊女學生遭網路霸凌與性騷，校方今聲明出律師費力挺學生提告。示意圖／Ingimage

國立體育大學跆拳道隊日前在網路平台介紹學生選手，一名女學生抬腿準備踢擊的形象照遭網友以不堪入目文字騷擾霸凌，目前女學生已經提告，校方今天發聲力挺，除了譴責霸凌與性別羞辱，相關律師費也由學校協助處理。

體大跆拳隊的學生介紹貼文底下遭網友留言意淫，包括「我有個大膽的想法」、「這個姿勢不錯」、「腿超美，想X」等語，引發女學生不舒服，日前已向龜山分局提告性騷擾。

體大指出，近日校跆拳道隊社群專頁發佈學生選手介紹貼文後，遭部分網路使用者於留言區發表不當、具性霸凌及貶抑人格尊嚴言論，學校除深感遺憾，也嚴正譴責任何形式的網路霸凌與性別羞辱行為。該名女學生努力訓練，代表學校及國家參與各項重要賽事，表現優異，備賽期間仍須承受相關惡意言論，學校非常不捨。

體大強調，學校一向重視學生人格權、名譽權、受教權及身心安全，對於任何侵害學生權益行為，將全力支持學生依法維護自身權利。本次事件所涉法律行動，相關律師費用將由學校協助處理，另已提供心理諮商輔導及相關支持資源，持續關懷學生身心狀況，呼籲社會大眾尊重網路倫理，停止任何傷害，營造友善、安全與相互尊重的社會環境。

律師 體育 霸凌

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