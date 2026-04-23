跆拳道／女選手遭網路霸凌 國體：全力捍衛學生權益

國體大跆拳道女將黃映瑄，近日在網路社群遭不堪留言霸凌，並涉及性別羞辱，昨天所屬經紀公司查爾斯運動行銷宣布已委任律師辦理相關法律程序，今天國體大也發出聲明，嚴正譴責網路上霸凌行為，校方也將協助處理這次事件相關律師費用，支持黃映瑄維護自身利益。

國體大聲明如下：

有關近日本校跆拳道隊社群專頁發佈學生選手介紹貼文後，遭部分網路使用者於留言區發表不當、具性霸凌及貶抑人格尊嚴之言論，本校深感遺憾，並嚴正譴責任何形式之網路霸凌與性別羞辱行為。

黃映瑄同學為本校優秀學生選手，長期努力訓練，代表學校及國家參與各項重要賽事，表現優異。對於其於備賽期間仍須承受相關惡意言論及衍生傷害，本校至表關切與不捨。

本校一向重視學生人格權、名譽權、受教權及身心安全，對於任何侵害學生權益之行為，將全力支持學生依法維護自身權利。針對本次事件所涉法律行動，相關律師費用將由本校協助處理，並已提供心理諮商輔導及相關支持資源，後續將持續關懷學生身心狀況，提供必要協助。

本校再次呼籲社會大眾共同尊重網路倫理，停止任何傷害當事人之言行，營造友善、安全與相互尊重之社會環境。