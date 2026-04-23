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花式滑冰／李宇翔再拚突破 以更高難度動作迎接新賽季

外稿／ 廖育婉／專訪
冬奧國手李宇翔再拚突破。 歐新社
冬奧國手李宇翔再拚突破。 歐新社

從極光冰場出發，一路滑向國際賽場，台灣花式滑冰選手李宇翔正以自己的步調，迎接下一階段的挑戰。2026年全國花式滑冰菁英錦標賽將於4月25、26日在臺北小巨蛋登場，這項由中華民國滑冰協會（CTSU）主辦的國內重要賽事，不僅是台灣花式滑冰年度重點舞台，也是選手爭取國手資格的重要關鍵戰役。對李宇翔而言，這場比賽不只是一次檢驗近況的機會，更是銜接新賽季、重新整理步伐的重要起點。

談到目前的備戰狀況，李宇翔表示，這次菁英賽仍將沿用既有曲目，暫時不會更換新節目。不過，隨著新賽季即將展開，他也透露未來在亞洲賽事，將有機會啟用新曲目，希望在節目內容與整體表現上帶來更多變化與突破。

回顧上一場國際賽事，李宇翔對自己的心態調整顯得相當成熟。儘管捷克世錦賽中出現些許失誤，但他並沒有讓情緒停留太久，反而以較輕鬆的角度看待整段過程。他笑說，短曲結束後的幾天，某種程度上就像是在「度假」，也讓自己從高張力的比賽狀態中稍微抽離。對他而言，與其反覆困在失誤中，不如盡快把情緒整理好，把注意力重新放到下一個目標上。

冬奧國手李宇翔。 歐新社
冬奧國手李宇翔。 歐新社

事實上，經過一整個賽季密集征戰後，李宇翔也清楚感受到身體與心理的雙重消耗。李宇翔坦言，近來最大的問題就是休息不足。長時間早起訓練、接連參與國內外比賽，再加上身體始終處於高強度運轉狀態，無論在精神或恢復速度上，都累積了不小負擔。因此，他也有意在本次國手選拔賽後，安排一段相對完整的休整期，讓自己暫時離開冰場，好好調整心情與肌肉狀態，重新找回更穩定的節奏。

為了讓身體獲得不同刺激，李宇翔近期也嘗試以滑冰之外的運動進行調整，包括跑步、田徑等方式，希望透過不同訓練型態舒緩長期在冰面上累積的疲勞。他認為，短暫離開熟悉的訓練環境，其實並不代表停下腳步，而是替下一次出發儲備更多能量。

雖然身體需要恢復，但在技術層面上，李宇翔對自己的要求依舊清楚而明確。他透露，這次備戰國手選拔賽，將嘗試進一步提升節目難度，預計增加兩個四周跳，展現自己在技術端持續往上挑戰的企圖心。對一名花式滑冰選手來說，難度提升不僅代表能力的累積，也代表選手願意在競技層級上持續推進自我極限。

相較於外界對成績與狀態的關注，李宇翔自己反而看得相對平靜。他認為，現階段最重要的並不是急著放大短時間內的表現波動，而是循序漸進地把技術內容準備好，把身體調整到能夠穩定輸出的狀態。這樣的想法，也展現出他面對比賽時少見的沉著與節奏感。

冬奧國手李宇翔。 法新社
冬奧國手李宇翔。 法新社

李宇翔也提到，自己在面對比賽時，其實一直都維持著相對穩定的心理狀態。他習慣把比賽視為一場「表演賽」，因此真正站上場時，反而不容易過度緊張。無論是國內賽還是國際賽，他對每一場比賽的感受差異都不算太大，而這樣的心態，也成為他在高壓競技環境中維持穩定輸出的重要原因之一。

對於未來的目標，李宇翔的答案十分直接。他希望自己能在明年的世錦賽成功闖進長曲，這不只是成績上的突破，更是對技術、穩定性與比賽內容的一次完整證明。對他來說，休息從來不是停下，而是為了下一次更有力量地回到冰上。

（全文由作者授權提供）

李宇翔 花式滑冰

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