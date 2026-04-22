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亞沙運／開幕典禮三亞登場 中華代表團好手齊聚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2位掌旗官率我國代表團入場。圖／運動部提供
2位掌旗官率我國代表團入場。圖／運動部提供

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會於今天晚間在中國海南三亞亞沙公園揭幕，展開為期9天、14種運動、62面金牌之競逐。中華代表團由剛拿下UBA「得分王」的3對3籃球選手張俊生，以及龍舟選手菈后・苡婭擔任男女掌旗官，依英文代碼「TPE」順序入場，共有68人參與開幕典禮，包括3對3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船及沙灘排球及團本部人員出席開幕典禮。

本屆賽會我國派出71名選手，其中男子選手35人、女子選手36人，參與10個運動的競賽。代表團選手有2024年亞洲公開水域游泳錦標賽男子10公里組金牌卓承齊選手、2023年成都世界大學運動會跳遠銅牌選手林佳興、2025年第12屆成都世界運動會輕艇龍舟8人座200公尺銅牌選手李郡霖、林聖儒、莊英杰、陳子賢、簡證嚴、劉人毓、周靖庭、菈后 · 苡婭一同競技。

中華代表隊賽程將於明天展開，由鐵人水陸兩項、沙灘卡巴迪、帆船及沙灘排球率先登場。

本屆亞洲沙灘運動會原定於2020年11月28日至12月5日在中國三亞舉行，受新冠肺炎疫情影響，亞洲奧林匹克理事會（OCA）2025年5月18日宣布第6屆亞洲沙灘運動會於2026年在中國南部海南島的三亞恢復舉行，運動會的名稱和會徽皆保持不變。

本屆亞洲沙灘運動會賽會標誌的設計，由太陽光芒、海洋元素和海南代表物共同組成，整體由藍、綠、黃、橙等色塊組成，象徵著海南三亞和沙灘運動時尚、開放的特點；色塊疊加成的阿拉伯數字「6」字，則傳遞著「第六屆」的重要信息。除亞洲奧林匹克理事會會徽中的太陽光芒外，標誌局部分布著椰樹、海浪等極富當地特色的自然元素，傳遞著海南三亞人與自然和諧共處的生態文明觀，賽會口號為「久久不見久久見！See ya in Sanya！」，吉祥物是以中國一級重點野生保護動物坡鹿為原型的「亞亞」。

我國代表團共有68人參與開幕典禮，包括3對3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船及沙灘排球及團本部人員。圖／運動部提供
我國代表團共有68人參與開幕典禮，包括3對3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船及沙灘排球及團本部人員。圖／運動部提供

我國代表團由3對3籃球選手張俊生及龍舟選手菈后·苡婭擔任男女掌旗官。圖／運動部提供
我國代表團由3對3籃球選手張俊生及龍舟選手菈后·苡婭擔任男女掌旗官。圖／運動部提供

三亞 英文

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