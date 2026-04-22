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亞運／怕選手住郵輪、貨櫃屋不舒適 運動部「超前部署」訂下3飯店
本屆愛知－名古屋亞運為撙節成本，沒有興建選手村，提供郵輪、貨櫃屋及飯店等地作為選手的住宿地點，但考量郵輪及貨櫃屋空間可能較為狹小，運動部及中華奧會在去年就已「超前部署」，先訂下三間飯店，共計有91間房間可運用。
這次是亞運史上首次使用非特定選手村的賽會，其中安排一艘郵輪停靠名古屋金城碼頭，預計可容納4600人，另外搭建臨時貨櫃屋可容納2400人，還安排其他飯店供選手住宿。
然而2019年拿坡里世大運就曾將選手村設置在郵輪上，運動部常務次長洪志昌透露，根據當時的經驗，面港口的房型有落地窗沒問題，但有些房型在船艙內，空間小且無窗，代表團也無法事前得知會分配到何種房型。至於貨櫃屋的空間也不大，怎麼安排住宿人數也還待評估。
運動部考量選手的住宿空間、舒適度或有住不習慣等狀況，因此去年就先做好準備，訂下三間飯店合計能提供91間房間，保留可調配的空間。
其中A、B飯店分別有20及47間房間，皆規劃為1人1間。C飯店則是選定名古屋運河町旁新落成、6月開始營業的飯店，採「包棟」形式，三層樓共計有21間房間，包括7間單人房及14間雙床房，還有桑拿、餐廳及交誼廳等空間。
洪志昌指出，先把房間訂下來，後續比較好去做運用，之後等到看過郵輪及貨櫃屋的空間，且確認我國代表團能分到多少房間後，再進行近一步的飯店房間安排。
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