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全中運／挺住同門和去年亞軍挑戰 郭冠宏桌球男單完成三連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
郭冠宏四強賽與金牌戰連兩場都打得不輕鬆。圖／台南市體育局提供
郭冠宏四強賽與金牌戰連兩場都打得不輕鬆。圖／台南市體育局提供

全中運桌球今天在義竹國中進行最後一天賽程，前兩屆奪下國男、高男個人金牌長榮中學郭冠宏，在4強先遭遇長榮同門徐絃家挑戰，接著在金牌戰又再度對上去年亞軍、台北市松山家商洪敬愷，雖然第三局一度被對手扳回一城，但郭冠宏展現「強心臟」，隨即穩住陣腳後，最終以3：1再度力克洪敬愷後成功完成三連霸。

年僅17歲的郭冠宏在2022年就以13歲又2個月之齡入選成人國手，成為史上最年輕成人國手，接著2024年又奪得全國桌球錦標賽男單冠軍，成為46年來最年輕的全國冠軍後被譽為「怪物新人」，也成為一度陷入低潮的台南桌球幫的未來希望，郭冠宏目前世界排名第85、世青少排名世界第8。

全中運對郭冠宏更是勢在必得，前三屆全中運，僅有在112年輸過唯一1次，111、113和114年全中運三度封王，但今天在高男單打4強賽中，郭冠宏差一點踢到鐵板，遭遇長榮的同隊好友徐絃家，前三局一度以13：15、11：7和6：11落後，幸好後兩局才以11：5、11：7反超獲勝晉金牌戰。

決賽又面對去年決賽老對手也國家隊友、松山家商洪敬愷，前兩局11：7、11：8領先，但第三局一度出現亂流，在化解了6個局點後，還是以14：16丟掉一局，幸好即時回穩後才以11：9成功摘金。

對於自己的表現，郭冠宏坦承今天的4強賽最為驚險，他說：「因為我們熟球，彼此都很熟悉，本來就不好打，算是打得比較驚險的一場。」至於金牌戰丟掉的一局，郭冠宏說：「感覺對手這一場拼的比較兇，再加上前兩局先拿下來，專注力有點鬆懈，教練有要我專注一點，最後才成功抓回專注力。」

對於愛徒的表現，教練吳文嘉賽後分析說：「小郭在台灣遇到的同齡對手一般都會去拚他，這場是2：0領先後有點恍神，接發球很亂，反手撕雖然有威力但路線很固定，有提醒他多些變化。他現在前三板很能掌握主動是最大優勢，但接發球手法變化還要再加強，像這場就都擺不短、會出檯，讓他也不敢用，不過能正手挑的基本上都有把握住。另外就是有提醒他別退檯，要把速度打出來，否則進入相持他力量不如對手，會比較容易處於下風。」

長榮 金牌 長榮中學

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