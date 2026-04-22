跆拳道／國手黃映瑄遭不雅留言霸凌 經紀公司委任律師提告

萊茵魯爾世大運跆拳道國手黃映瑄在網路上遭到性霸凌，所屬經紀公司查爾斯運動行銷透過聲明指出，已經委任律師辦理相關法律程序，並向司法機關提出訴追在案。

多次代表台灣征戰國際賽的黃映瑄，曾兩度榮膺世界大學運動會銀牌，被視為跆拳道新星，沒想到在5月即將登場的全國大專校院運動會前，近期在國立體大跆拳道隊社群媒體的個人介紹文中，遭到多名網友以不堪入目的字眼留言，引發外界譁然。

黃映瑄所屬經紀公司查爾斯運動行銷今天透過聲明指出，網路使用者公開發表多則顯著性霸凌惡意言論，嚴重悖離運動專業討論範疇，而且部分網路使用者將黃映瑄的肖像與惡意言論作不當連結，不僅侵害黃映瑄的人格尊嚴，甚至對專注備戰全大運的身心狀態造成負面影響，呼籲勿再使用黃映瑄肖像延用至其他議題。

查爾斯運動行銷代表接受中央社採訪時透露，目前已經正式委任律師進行提告，同時希望相關網路使用者能夠公開道歉，且不會輕易撤告，要讓霸凌者為自身行為負責。