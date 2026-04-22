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全中運／陳冠守高男單摘金 中學網球生涯畫下完美句點

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳冠守在高男單決賽摘金，奪下全中運生涯第3金。圖／台南市體育局提供
陳冠守在高男單決賽摘金，奪下全中運生涯第3金。圖／台南市體育局提供

115年全中運網球賽今天進行各組獎牌戰，眾所矚目的個人賽高男單打決賽，台南市長榮中學應屆畢業生陳冠守以6：0、6：1擊敗高雄市新莊高中林豪鈺，摘下他在全中運的第三面金牌，為他中學網球生涯畫下完美句點。

翻開陳冠守在全中運的參賽史，無論國中時期的大灣高中國中部或長榮中學，他代表的學校在全中運團體賽始終與獎牌無緣，大部分都名列第五，今年終於不同，四強和銅牌戰雖然他都先贏第一點，可惜雙打隊友無法火力支援，尤其銅牌戰第二點在第二盤5-4時痛失三記銅牌點，最後不敵同為台南市的善化高中，長榮中學在高男團仍是一牌難求。陳冠守說：「多少有些遺憾，但這是我無法控制的，也不能說什麼。」

總計陳冠守在全中運6年參賽史上，繳出單打3金、1銀的成績單，有趣的是，陳冠守在全中運只輸過兩次，還都是輸給周曉風，包括111年國男單決賽和113高男單八強，「我也不知道為什麼都敗給同一人，但其他人我幾乎上了國中後就都沒輸過。」

全中運結束後，陳冠守預定5月7日加入歐巡賽，準備再度挑戰法網和溫網的青少年賽事，他說：「這是我繼去年後第二次打歐巡，年初參加過澳巡，至於美巡還沒入選過。去年之前，我主要都在亞洲比賽，去年開始有了台塑贊助，參賽觸角才延伸至歐洲和美國。」

今年澳網青少年賽，陳冠守闖入八強，這是曾俊欣在2018年打進美網青少年單打四強後，台灣選手在大滿貫青少年賽事的最佳成績，加上他在澳網賽前的J300熱身賽獲得亞軍，澳洲也成為陳冠守最喜歡去的國家。他說：「我去過世界近20個國家，比較喜歡澳洲，因為我在澳洲打的成績最好，加上澳洲天氣和台灣類似，每次去都是夏天，我喜歡熱多於冷，我寧願在太陽底下奔跑，也不要在冷颼颼的地方比賽。」

去年暑假，從陳冠守5歲就開始指導他的教練鄭偉揚前往大陸任教，兩人結束長達12年的師徒關係，分道揚鑣，陳冠守說：「因為教練說他已經沒有更多的東西來教我，所以算是完成階段性任務，把我留給層級更高的盧彥勳，讓台灣ATP排名最高的人來帶我。」

陳冠守目前在包括台塑盃和三太子盃在內的職業賽一共打了7站，可惜單打勝場數仍未開張，雙打有3分，排名2169，全中運落幕後，他訂下今年目標：「希望ATP單打能盡快拿分，排名進入千名內，國際青少年排名進入前十，大滿貫青少年賽事要突破八強，往四強或決賽邁進。」

陳冠守打下全中運第三金後和教練團合照。圖／台南市體育局提供
陳冠守打下全中運第三金後和教練團合照。圖／台南市體育局提供

高雄市 金牌 長榮中學

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