全中運／烈嶼國中林于辛2000障礙賽再奪金 雙金加破紀錄震撼全場

115年全國中等學校運動會在嘉義市進行，金門田徑再傳捷報。烈嶼國中林于辛繼日前在國男組1500公尺摘金後，今天於2000公尺障礙賽再度登頂，以6分13秒08成績奪金，並一舉刷新大會紀錄（原紀錄6分17秒31），成為本屆賽事矚目的田徑雙冠王。

金門縣政府教育處表示，2000公尺障礙賽結合長距離耐力與技術難度，選手需反覆跨越欄架並通過水坑，對節奏掌控與體能分配要求極高，比賽鳴槍後，林于辛穩守領先集團，前段刻意控制速度，避免過早消耗，進入中後段，他逐步加快節奏，憑藉流暢的跨欄技術與穩定步頻，在關鍵時刻拉開差距，最終以破紀錄之姿率先衝線，現場響起熱烈掌聲，為金門代表隊再添榮耀。

賽後林于辛表示，連兩項奪金並打破紀錄「很不容易，也很開心」，尤其障礙賽節奏變化大，「每一圈都要提醒自己穩住，不要亂掉，最後才有力氣衝。」他也將榮耀歸功於長期陪伴的教練與家人支持。

這2面金牌背後，是一段跨海訓練的堅持。林于辛就讀烈嶼國中，但為了追求更精進的專項訓練，他每日不辭辛勞，跨海前往金寧中小學進行長期培訓。教練許仲宇、王若慈表示，林于辛展現了異於常人的自律精神與堅韌毅力，無論寒暑風雨，他日復一日往返於烈嶼與寧中的受訓道路上，將交通的不便化作磨練心志的基石，灑下無數汗水。

烈嶼國中校長黃文華今天也到場觀賽，並在賽後受邀上台頒獎，見證林于辛奪金破紀錄的一刻，對其穩定表現與拚戰精神給予高度肯定。

除林于辛外，金門高中選手同樣有亮眼表現，盧羿霏在高女組3000公尺項目中展現堅韌毅力，於全國強手環伺下，跑出第四名的優異成績；李銀响則在高男組3000公尺障礙賽中奮力拚搏，最終奪得全國第七名，展現出金門基層田徑長期紮根的豐碩成果。

縣府教育處表示，林于辛連兩項奪金並改寫紀錄，不僅是個人努力的成果，也象徵離島體育培育逐漸突破環境限制，未來將持續投入資源，優化訓練條件，讓更多具潛力的選手站上全國舞台。

烈嶼國中林于辛（右一）繼日前在國男組1500公尺摘金後，今天於2000公尺障礙賽再度登頂，以6分13秒08成績奪金，並一舉刷新大會紀錄，成為本屆賽事矚目的田徑雙冠王。圖／縣府教育處提供