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全中運／林沛萱7項全能3連霸 U20亞青拚亞運達標

中央社／ 嘉義22日電
東泰高中林沛萱。圖／新竹縣府提供(資料照)
東泰高中林沛萱。圖／新竹縣府提供(資料照)

115年全國中等學校運動會在嘉義登場，新竹縣東泰高中田徑好手林沛萱今天在7項全能締造高女組3連霸，接下來將在U20亞洲田徑錦標賽拚達標名古屋亞運。

身為台灣史上首名達標亞運參賽標準的國中生，轉眼間林沛萱迎來生涯最後一次全中運，雖然在女子跳高3次試跳全數失敗，無緣登上頒獎台，然而今天在女子7項全能，林沛萱以總分4543分順利完成高女組3連霸，進帳全中運生涯第9面金牌。

林沛萱賽後接受媒體聯訪提到，自身狀況其實沒有很好，尤其備賽期間堪稱多災多難，賽前兩週突然上吐下瀉，沒想到抽筋、跳高起跳腳扭傷也找上門，讓她幾乎沒力氣比賽，只能吃止痛藥減緩疼痛，甚至最後一項800公尺還抽筋，最後靠著意志力拚，力求安全完賽。

無緣以10金為全中運生涯劃下句點，林沛萱指出，賽前狀況多到心裡有底成績不會太好，加上自己是有訓練才比較有底氣，但賽前幾乎沒有訓練，連帶影響她的信心、把握度，「現在的我需要重拾信心，不然會越比越沒有自信。」

林沛萱預計下週赴日本參加靜岡國際田徑賽，並將重點擺在U20亞洲田徑錦標賽，尋求達標名古屋亞運機會。教練陳鴻傑透露，若無緣前進亞運，也會安排林沛萱赴日本約3至4個月的移地訓練，希望透過不同環境刺激愛徒成長。

台灣史 名古屋 嘉義 籃球

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