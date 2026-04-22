快訊

密戀翻車後逆轉！朱軒洋接棒認愛吳卓源：更珍惜這份感情

SpaceX財務數據曝光！去年營收160億美元、負債500億美元「來自這業務」

影／台南湯德章紀念公園旁空屋大火 消防入內赫見焦屍身分難辨

聽新聞
0:00 / 0:00

全中運／張雅佳游泳3金雙破全國 高中生涯完美謝幕

中央社／ 嘉義22日電
明道高中張雅佳。圖／王楊嬌體育賽事創紀錄獎計畫提供(資料照)
明道高中張雅佳。圖／王楊嬌體育賽事創紀錄獎計畫提供(資料照)

台灣新生代「仰后」張雅佳今天在全中運游泳壓軸女子200公尺仰式決賽，以2分15秒30摘下金牌，本屆全中運累積3金、雙破全國紀錄，為高中生涯劃下完美句點。

115年全國中等學校運動會在嘉義登場，年僅18歲的新生代「仰后」張雅佳，在生涯最後1次全中運繳出亮眼表現，陸續在100公尺仰式、50公尺仰式奪金，並且兩項皆突破全國紀錄、達標名古屋亞運，今天則在200公尺仰式決賽再進帳1面金牌，華麗告別高中生涯。2026名古屋亞運將於9月19日至10月4日舉行。

指導教練童瑞柏接受中央社採訪時透露，這次主要設定200公尺仰式達標名古屋亞運，並透露其實張雅佳賽前狀態沒有到很好，尤其抓水感覺不到位，因此有點暗自擔心愛徒這次全中運的成績，不過他認為張雅佳是比賽型選手，加上100公尺仰式突破全國增添信心，「50仰達標有點意料之外。」

童瑞柏補充，前陣子張雅佳訓練遇到瓶頸，游不出想要的效果，導致心情不太好，而自己則努力「灌雞湯」，鼓勵張雅佳不要想太多，專注當天的表現，「今天狀況不代表之後狀況，要把心態調整好。」

從高一就帶著張雅佳，如今愛徒成長為亞運國手，更將在畢業後進軍美國挑戰，就讀全美大學體育聯盟（NCAA）D1傳統強校密西根大學，童瑞柏透露內心很感動，並分享張雅佳非常自律、自我要求高，「祝福她之後到美國後再繼續突破。」

體育 金牌 中央社 籃球

延伸閱讀

全中運／林子婕100公尺跨欄摘金 跑出世界U16第3傑

全大運／宋佳彥射擊先包雙金 明和姊姊攜手再拚混雙

全中運／輕艇南港雙星狂掃多金 嘉義選手寫歷史新頁

全中運／熱浪下逆襲 金門林于辛1500公尺跑出4分08秒43勇奪金牌　

相關新聞

跆拳道／全大運美女戰將形象照引噁男留言 國體大校方截圖報警

國立體大跆拳道隊女將黃姓選手的形象照引來不雅留言，校方已截圖並報警處理。事件引發網友憤怒，並呼籲校方保護選手。警方證實正在蒐集留言者資料進一步偵辦。

全中運／陳冠守高男單摘金 中學網球生涯畫下完美句點

115年全中運網球賽今天進行各組獎牌戰，眾所矚目的個人賽高男單打決賽，台南市長榮中學應屆畢業生陳冠守以6：0、6：1擊敗高雄市新莊高中林豪鈺，摘下他在全中運的第三面金牌，為他中學網球生涯畫下完美句點。

全中運／林沛萱7項全能3連霸 U20亞青拚亞運達標

115年全國中等學校運動會在嘉義登場，新竹縣東泰高中田徑好手林沛萱今天在7項全能締造高女組3連霸，接下來將在U20亞洲田...

全中運／張雅佳游泳3金雙破全國 高中生涯完美謝幕

台灣新生代「仰后」張雅佳今天在全中運游泳壓軸女子200公尺仰式決賽，以2分15秒30摘下金牌，本屆全中運累積3金、雙破全...

全中運／烈嶼國中林于辛2000障礙賽再奪金 雙金加破紀錄震撼全場

115年全國中等學校運動會在嘉義市進行，金門田徑再傳捷報。烈嶼國中林于辛繼日前在國男組1500公尺摘金後，今天於2000公尺障礙賽再度登頂，以6分13秒08成績奪金，並一舉刷新大會紀錄（原紀錄6分17秒31），成為本屆賽事矚目的田徑雙冠王。

全中運／郭冠宏桌球男單連霸 葉伊恬女單奪金

115年全國中等學校運動會在嘉義縣登場，桌球新星郭冠宏今天在高男組單打金牌戰，以3比1力退洪敬愷，完成2連霸；葉伊恬則奪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。