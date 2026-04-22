全中運／張雅佳游泳3金雙破全國 高中生涯完美謝幕

台灣新生代「仰后」張雅佳今天在全中運游泳壓軸女子200公尺仰式決賽，以2分15秒30摘下金牌，本屆全中運累積3金、雙破全國紀錄，為高中生涯劃下完美句點。

115年全國中等學校運動會在嘉義登場，年僅18歲的新生代「仰后」張雅佳，在生涯最後1次全中運繳出亮眼表現，陸續在100公尺仰式、50公尺仰式奪金，並且兩項皆突破全國紀錄、達標名古屋亞運，今天則在200公尺仰式決賽再進帳1面金牌，華麗告別高中生涯。2026名古屋亞運將於9月19日至10月4日舉行。

指導教練童瑞柏接受中央社採訪時透露，這次主要設定200公尺仰式達標名古屋亞運，並透露其實張雅佳賽前狀態沒有到很好，尤其抓水感覺不到位，因此有點暗自擔心愛徒這次全中運的成績，不過他認為張雅佳是比賽型選手，加上100公尺仰式突破全國增添信心，「50仰達標有點意料之外。」

童瑞柏補充，前陣子張雅佳訓練遇到瓶頸，游不出想要的效果，導致心情不太好，而自己則努力「灌雞湯」，鼓勵張雅佳不要想太多，專注當天的表現，「今天狀況不代表之後狀況，要把心態調整好。」

從高一就帶著張雅佳，如今愛徒成長為亞運國手，更將在畢業後進軍美國挑戰，就讀全美大學體育聯盟（NCAA）D1傳統強校密西根大學，童瑞柏透露內心很感動，並分享張雅佳非常自律、自我要求高，「祝福她之後到美國後再繼續突破。」