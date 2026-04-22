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全中運／郭冠宏桌球男單連霸 葉伊恬女單奪金

中央社／ 嘉義22日電
115年全國中等學校運動會在嘉義，桌球新星郭冠宏（右2）22日在高男組單打金牌戰，與洪敬愷（右3）交手，終場以3比1取勝，順利完成全中運2連霸。中央社
115年全國中等學校運動會在嘉義，桌球新星郭冠宏（右2）22日在高男組單打金牌戰，與洪敬愷（右3）交手，終場以3比1取勝，順利完成全中運2連霸。中央社

115年全國中等學校運動會在嘉義縣登場，桌球新星郭冠宏今天在高男組單打金牌戰，以3比1力退洪敬愷，完成2連霸；葉伊恬則奪女單金牌，為高中生涯劃下完美句點。

尋求全中運桌球高男組單打衛冕的台南市長榮中學郭冠宏，今天在金牌戰與台北市松山家商洪敬愷正面交鋒，上演名古屋亞運國手內戰；雖然兩人從首局開打後就打出拉鋸戰，但郭冠宏仍技高一籌，終場以11比7、11比8、14比16、11比9，如願完成2連霸。

郭冠宏賽後接受媒體聯訪時表示，很開心能夠拿到金牌；不過，在取得聽牌優勢後，心態變得有點鬆懈，導致沒有很專注，因此未能提前搶下勝利，所幸在教練吳文嘉提點下，及時找回狀態。

吳文嘉分析，郭冠宏前三拍能掌握主動是最大優勢，但接發球手法變化仍須加強。

洪敬愷表示，私底下和郭冠宏的交情很不錯，平常在國訓中心都玩在一起，是無話不談的好友，甚至把對方當作親兄弟；接著將代表台灣征戰世界桌球團體錦標賽，「之後就往成人組賽事努力，希望世界排名衝進百名內。」

至於高女組單打賽事，同樣是名古屋亞運國手、來自高雄鼓山高中的葉伊恬，在金牌戰以3比0擊敗新北淡江高中吳映萱，為高中生涯劃下完美句點。

葉伊恬笑說，賽前就設定金牌目標，很開心順利達成；接下來將與學姊們力拚世界桌球團體錦標賽，逐步朝著名古屋亞運舞台邁進。

名古屋 葉伊恬 金牌

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