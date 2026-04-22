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網球／10連敗不喪志 45歲大威考慮法網續戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大威廉絲考慮征戰法網。 歐新社
大威廉絲考慮征戰法網。 歐新社

45歲美國網球名將大威廉絲（Venus Williams）回歸網壇後勝少敗多，馬德里女網賽首戰又以2：6、4：6敗給年僅20歲的西班牙對手克維多（Kaitlin Quevedo），不過吞下單打10連敗後仍表示，考慮出征下月登場的法網。

大威賽後表示，馬德里出賽是適應紅土很好的起步，「我無法去打羅馬女網賽，很不幸我有其他安排，所以我真的很難過。我的丈夫是義大利人，所以不能到那讓我們很遺憾，所以我們很希望在紅土繼續征戰。」

生涯打下過7座大滿貫單打金盃的大威，相隔5年重返馬德里女網賽，也是睽違5年再度在紅土賽場上陣，上一度她打紅土賽事已要回溯到2021年法網。

久違打紅土比賽，大威提到所有事情都需要適應，「我從邁阿密後開始紅土訓練，我已經好久沒在紅土打球了，但我很享受，很有趣，今天我遇到狀況極佳的對手。」

大威上一度贏球已是2025年7月的華盛頓女網賽，今年她在奧克蘭、荷巴特、澳網、奧斯丁、印地安泉和邁阿密都是「一輪遊」，馬德里有是首輪出局，也讓年紀小一半的對手拿到生涯第一場WTA 1000等級的勝利，成為在馬德里會內賽奪勝的最年輕地主女將。

克維多透露心情很驚訝，「我並沒預期會發生，我只是很開心可以和一位傳奇對戰，且是第一次在那麼棒的球場出賽，這是種榮幸，很高興能到這裡。」

勝利 大威 義大利

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