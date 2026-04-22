報名「太平山路跑」吸飽芬多精...協助澎湖惠民醫院重建長照大樓

富含芬多精、景致優美的「太平山漫步雲端公益路跑」訂6月6日在太平山森林遊樂區的太平山莊及翠峰林道舉行。今年賽事延續3年前承諾，持續推動「為澎湖而跑」公益行動，協助澎湖惠民醫院重建長照大樓，當天現場會有義賣，賽事報名至5月1日，歡迎愛跑族熱情響應。

「太平山漫步雲端公益路跑」今年邁入第15年，賽事由宜蘭縣鐵人三項協會及羅東聖母醫院聯合主辦，每年吸引很多跑友參加，在山林間享受運動與自然融合的獨特體驗；路跑分半馬及全馬，從太平山莊廣場出發，全馬在翠峰山莊折返。

宜蘭縣鐵人三項協會總幹事陳國章指出，太平山森林遊樂區擁有豐富的山林資源與壯麗景觀，加上空氣清新、賽道全程無車輛干擾，兼顧環保與公益的活動精神，吸引很多跑友回流。

活動秉持「愛護環境、關懷社會」理念，全程不提供一次性水杯、落實環保行動，也會把部分報名費提撥捐助社福機構，讓運動兼具公益價值。

聖母醫院說，這項路跑也為了協助澎湖惠民醫院長照大樓重建計畫，該院目前尚缺重建經費1.1億元，規劃在活動當天透過現場義賣及晶片回收等方式，號召跑友一同參與公益，將愛心送往離島地區。

林保署宜蘭分署表示，活動當天交通管制至下午1時30分，確保賽道安全與活動品質，同時也規劃生態導覽與蹦蹦車體驗，提供陪同親友參與，未路跑者也可在現場報名導覽活動，親近山林之美。報名日期至5月1日，歡迎走入山林、支持公益。報名網址:https://irunner.biji.co/taiping2026。

「太平山漫步雲端公益路跑」由宜蘭縣鐵人三項協會及羅東聖母醫院聯合主辦，跑友在山林間享受運動與美好景色，同時也義賣協助澎湖惠民醫院重建長照大樓。圖／聖母醫院提供