快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

跆拳道／全大運美女戰將形象照引噁男留言 國體大校方截圖報警

聯合新聞網／ 綜合報導
國體跆拳道隊黃姓女將。 圖取自國立體大跆拳道隊臉書。
國體跆拳道隊黃姓女將。 圖取自國立體大跆拳道隊臉書。

全國大專校院運動會將在下月開幕，國立體大跆拳道隊近期於臉書發布選手介紹文，不過在一篇關於黃姓女將貼文中，一張踢腿形象照卻引來許多不雅留言，荒謬行徑讓許多網友相當憤怒，國體校方也發出聲明，表示針對留言已截圖存證，並協助黃姓女將報案處理。

國體跆拳道隊上週發布關於黃姓女將的介紹貼文，內文提及她是隊上主力選手，曾多次入選國家代表隊，在全大運與世大運皆有豐富經歷，並在文中附上一張黃姓女將的踢腿姿勢形象照。

不料該篇貼文下面卻出現許多不雅留言，更針對黃姓女將的踢腿姿勢大作文章，荒謬行徑引起網友撻伐，直言「台灣男性是瘋了嗎」、「真是有夠噁心」、「一堆人在煩惱印度人來台灣，怎麼不煩惱留言區這些髒東西」，更有不少網友呼籲校方提告保護選手。

國體跆拳道隊昨日於臉書發表聲明，表示不雅言論已影響學生及團隊，將針對不當留言截圖存證，並呼籲網友理性發言。警方也出面證實黃姓女將先前已完成報案，將著手蒐集留言者資料，進一步偵辦此案。

全大運 跆拳道

相關新聞

跆拳道／全大運美女戰將形象照引噁男留言 國體大校方截圖報警

國立體大跆拳道隊女將黃姓選手的形象照引來不雅留言，校方已截圖並報警處理。事件引發網友憤怒，並呼籲校方保護選手。警方證實正在蒐集留言者資料進一步偵辦。

亞運／豐橋中繼站提供訓練、膳食、接送 支援跆拳道、空手道代表隊

為因應本屆愛知─名古屋亞運比賽場地較分散的狀況，運動部、中華奧會和國訓中心攜手設置三個中繼站，其中「豐橋中繼站」主要提供空手道及跆拳道代表隊進行訓練、治療、用餐，也能替鄰近比賽的代表隊送餐。

桌球／來看林昀儒！日聯賽海外站7月新竹登場

日本桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」正式啟動聯賽史上具里程碑意義的海外計畫，首站「初陣：台灣」將於7月25日在新竹縣立體育館盛大登場，本次賽事集結男子與女子組職業對決，將呈現日本職業桌球最高強度的賽事內容，台灣一哥「小林同學」林昀儒也將回家比賽，與各國頂尖選手進行高強度對抗。

全中運／輕艇南港雙星狂掃多金 嘉義選手寫歷史新頁

115年全國中等學校運動會輕艇項目昨在新北市微風運河落幕，集結全台頂尖好手同場競技，多所學校選手連奪多面獎牌，近年全中運輕艇實力呈進化態勢，競技水準明顯提升。嘉義縣民雄國中以2銀1銅締造縣內歷屆最佳成績，各地強權同場爭鋒，賽況精彩紛陳。

橘子岸到頂超級馬拉松澳洲高爾拔頭籌 刷新賽事新紀錄

由橘子關懷基金會主辦的「2026橘子岸到頂超級馬拉松」，17日晚間自台南台灣歷史博物館正式起跑，沿著「山海圳國家級綠道」歷經24小時長征，於18日晚間7時在玉山界碑終點圓滿落幕。在長達177公里、總升降6047公尺、日夜溫差逾20度的比賽中，選手挑戰自我極限，最終177公里菁英組由澳洲選手高爾（Phil Gore）以18時21分成績奪冠拔得頭籌，刷新橘子岸到頂紀錄。

李洋專訪／運動部長李洋重紀律以馬刺為例 盼制度化推動運動政策

運動員要成就偉大需要非常多條件，對運動部長李洋而言，紀律恐怕是最不可或缺的要件，如同他最喜歡的NBA球隊—馬刺，或許球賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。