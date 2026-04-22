跆拳道／全大運美女戰將形象照引噁男留言 國體大校方截圖報警

全國大專校院運動會將在下月開幕，國立體大跆拳道隊近期於臉書發布選手介紹文，不過在一篇關於黃姓女將貼文中，一張踢腿形象照卻引來許多不雅留言，荒謬行徑讓許多網友相當憤怒，國體校方也發出聲明，表示針對留言已截圖存證，並協助黃姓女將報案處理。

國體跆拳道隊上週發布關於黃姓女將的介紹貼文，內文提及她是隊上主力選手，曾多次入選國家代表隊，在全大運與世大運皆有豐富經歷，並在文中附上一張黃姓女將的踢腿姿勢形象照。

不料該篇貼文下面卻出現許多不雅留言，更針對黃姓女將的踢腿姿勢大作文章，荒謬行徑引起網友撻伐，直言「台灣男性是瘋了嗎」、「真是有夠噁心」、「一堆人在煩惱印度人來台灣，怎麼不煩惱留言區這些髒東西」，更有不少網友呼籲校方提告保護選手。

國體跆拳道隊昨日於臉書發表聲明，表示不雅言論已影響學生及團隊，將針對不當留言截圖存證，並呼籲網友理性發言。警方也出面證實黃姓女將先前已完成報案，將著手蒐集留言者資料，進一步偵辦此案。